Twitter заблокировал ролик Трампа

Фото: Twitter (twitter/ixbtcom)

Команда президента обвинила социальную сеть в ответ

Twitter заблокировал видеоролик президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав. Ролик был посвящен памяти убитому полицией афроамериканцу Джорджу Флойду.

Об этом сообщает The Hill.

Как сообщается, Twitter заблокировал медиафайл Трампа и обозначил его как "заблокирован в связи с жалобой правообладателя". Видеоролик предвыборной кампании президента Соединенных Штатов длился почти четыре минуты.

В ролике Трамп высказался относительно смерти Флойда. В частности, в речи говорилось о "большой трагедии", а затем о "насилии и анархии" со стороны "радикальных левых группировок" и работы правоохранительных органов. Слова президента сопровождались фотографиями, роликами и снимками, которые были совершены во время протестов в США.

После блокировки ролика команда президента обвинила социальную сеть Twitter и ее основателя Джека Дорси в цензурировании "жизнеутверждающего и объединительного послания от президента". Вместе с тем, представители предвыборной кампании обратились в компанию Twitter с намерениями узнать кто подал жалобу на ролик, и какое он нарушал авторское право.

Напомним, 28 мая Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей.

После этого, Twitter отреагировал на указ Трампа о соцсетях, назвав его реакционным и политизированным.

Также Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку увидел в публикации героизацию насилия.

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Автор: Андрей Козловский