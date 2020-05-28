Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях и пригрозил закрыть Twitter

Трамп отметил, что ранее соцсети имели беспрецедентную защиту от ответственности как нейтральные платформы

Президент США Дональд Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях. Документ появился после того как он віразил недовольство Twitter за проверку фактов к двум из его твитов.

Об этом Трамп сказал во время брифинга в Белом доме.

Указ призван установить новое регулирование деятельности соцсетей.

Он отметил, что согласно части 230 закона о порядочночти в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.

"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой", - сказал Трамп.

Он отметил, что теперь социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Напомним, ранее Трамп обвинил социальные медиа-платформы в цензуре по отношению к Республиканской партии накануне президентских выборов в США.

Конфликт президента США и соцсети возник из-за того, что компания Twitter поставила маркировку "вводящий в заблуждение" на твитты Трампа.

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Автор: Надежда Собенко