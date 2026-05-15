Тварини під загрозою: 10 видів в Україні, які опинилися на межі зникнення через війну

Головне: Масштабна криза: З 1970 року популяції диких тварин у світі скоротилися на 73%, а під загрозою зникнення перебувають понад 48 тисяч видів.

З 1970 року популяції диких тварин у світі скоротилися на 73%, а під загрозою зникнення перебувають понад 48 тисяч видів. Втрати України: За останнє століття в Україні вже зникли тюлень-монах, стерв'ятник та атлантичний осетер; понад 160 видів наразі мають статус зникаючих.

За останнє століття в Україні вже зникли тюлень-монах, стерв'ятник та атлантичний осетер; понад 160 видів наразі мають статус зникаючих. Вплив війни: Повномасштабне вторгнення та підрив Каховської ГЕС стали критичними факторами; збитки довкіллю оцінюють у 6,4 трлн гривень.

Повномасштабне вторгнення та підрив Каховської ГЕС стали критичними факторами; збитки довкіллю оцінюють у 6,4 трлн гривень. Мишівка під ударом: Через катастрофу на Каховській дамбі могло бути втрачено до 70% світової популяції мишівки Нордмана.

Через катастрофу на Каховській дамбі могло бути втрачено до 70% світової популяції мишівки Нордмана. Зникнення хижаків: Популяція бурого ведмедя в Україні скоротилася до 350 особин, а рисі євразійської залишилося трохи більше 500.

Популяція бурого ведмедя в Україні скоротилася до 350 особин, а рисі євразійської залишилося трохи більше 500. Критичні цифри: В Україні зафіксовано лише близько 30 пар сипух та кілька десятків особин вухатого їжака.

В Україні зафіксовано лише близько 30 пар сипух та кілька десятків особин вухатого їжака. Шлях до порятунку: Експерти WWF-Україна наголошують, що ключем до виживання видів є збереження цілісних екосистем - степів, лісів та річок, а не лише окремих особин.

Світ переживає масштабну кризу біорізноманіття

За даними звіту WWF "Жива планета", з 1970 року середній розмір популяцій диких тварин у світі скоротився на 73%. А Червоний список Міжнародного союзу охорони природи вже налічує понад 48,6 тисячі видів, які перебувають під загрозою зникнення.

Фахівці пояснюють, що головними причинами вимирання видів є:

вирубка лісів;

осушення боліт;

урбанізація;

браконьєрство;

промисловий вилов;

забруднення довкілля;

інвазивні види;

зміна клімату.

Особливо небезпечними стають екстремальна спека та руйнування природних оселищ.

Яких тварин Україна вже втратила

За останнє століття Україна фактично втратила кілька унікальних видів. Серед них:

тюлень-монах, якого востаннє бачили біля Криму у 1970-х;

стерв’ятник, останнє гніздування якого зафіксували у Криму у 1958 році;

осетер атлантичний;

рибець малий;

кажан-довгокрил європейський.

Наразі понад 160 видів в Україні мають статус зникаючих у Червоній книзі.

Війна РФ стала новою загрозою для тварин

У WWF-Україна наголошують, що повномасштабна війна РФ завдала нищівного удару по українському біорізноманіттю.

Бойові дії та підрив Каховської ГЕС поставили на межу зникнення види, які не трапляються більше ніде у світі. З початку вторгнення в Україні зафіксували понад 10 тисяч випадків шкоди довкіллю, а збитки оцінюють у майже 6,4 трлн гривень.

Вперше у Червоному списку МСОП воєнні дії в Україні офіційно визнали фактором, який впливає на ризик зникнення видів.

Топ-10 тварин України, які можуть зникнути

Орел степовий

Колись цей птах був символом українського степу, але через розорювання цілинних земель майже зник. Сьогодні європейська популяція виду налічує лише 5-20 тисяч пар.



Орел степовий (фото: Wikipedia)

Хохуля звичайна

Рідкісний напівводний ссавець, чисельність якого в Україні оцінювали лише у 300-500 особин ще понад 20 років тому.



Хохуля звичайна (фото: GettyImages)

Мишівка Нордмана

Після підриву Каховської дамби цей вид опинився на межі зникнення. За оцінками фахівців, могло бути втрачено до 70% світової популяції.



Мишівка Нордмана (фото: Wikipedia)

Ведмідь бурий

За останні 50 років популяція ведмедів в Україні скоротилася з майже 1300 до близько 350 особин. Причини - браконьєрство та втрата оселищ.



Ведмідь бурий (фото: WWF-US)

Рись євразійська

Найбільша дика кішка Європи сьогодні мешкає переважно у Карпатах та на Поліссі. В Україні налічується трохи більше 500 особин.



Рись євразійська (фото: Wikipedia)

Норка європейська

В Україні залишилося лише 200-300 особин. Вид страждає через деградацію боліт та конкуренцію з американською норкою.



Норка європейська (фото: Wikipedia)

Пелікан рожевий

Рідкісний птах, окремі гнізда якого ще фіксують у дельті Дунаю. Йому загрожують браконьєрство та втрата водойм.



Пелікан рожевий (фото: Wikipedia)

Шуліка рудий

Рідкісний хижий птах, який страждає через вирубку старих лісів та використання пестицидів.



Шуліка рудий (фото: Wikipedia)

Сипуха крапчаста

В Україні залишилося близько 30 пар цього виду. Головні загрози - нестача місць для гніздування та загибель на дорогах.



Сипуха крапчаста (фото: Wikipedia)

Їжак вухатий

Популяція виду в Україні може налічувати лише кілька десятків особин. Степові екосистеми, де він живе, активно знищуються.

Їжак вухатий (фото: Wikipedia)

Що може врятувати рідкісні види

У WWF-Україна наголошують, що головне завдання - не лише охороняти окремих тварин, а й зберігати природні екосистеми.

Йдеться про захист лісів, степів, річок, боліт та морських територій, створення екологічних коридорів для тварин, боротьбу з браконьєрством та незаконними вирубками.

"Коли степові ландшафти зникають, разом із ними зникають цілі угруповання організмів", - пояснив зоолог WWF-Україна Остап Решетило.