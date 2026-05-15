Тварини під загрозою: 10 видів в Україні, які опинилися на межі зникнення через війну

15 травня у світі відзначають День видів, що перебувають під загрозою зникнення. Україна вже втратила частину унікальних тварин, а ще сотні видів сьогодні опинилися на межі виживання через діяльність людини, зміну клімату та війну РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані WWF-Україна.
Головне:
За даними звіту WWF "Жива планета", з 1970 року середній розмір популяцій диких тварин у світі скоротився на 73%. А Червоний список Міжнародного союзу охорони природи вже налічує понад 48,6 тисячі видів, які перебувають під загрозою зникнення.
Фахівці пояснюють, що головними причинами вимирання видів є:
Особливо небезпечними стають екстремальна спека та руйнування природних оселищ.
За останнє століття Україна фактично втратила кілька унікальних видів. Серед них:
Наразі понад 160 видів в Україні мають статус зникаючих у Червоній книзі.
У WWF-Україна наголошують, що повномасштабна війна РФ завдала нищівного удару по українському біорізноманіттю.
Бойові дії та підрив Каховської ГЕС поставили на межу зникнення види, які не трапляються більше ніде у світі. З початку вторгнення в Україні зафіксували понад 10 тисяч випадків шкоди довкіллю, а збитки оцінюють у майже 6,4 трлн гривень.
Вперше у Червоному списку МСОП воєнні дії в Україні офіційно визнали фактором, який впливає на ризик зникнення видів.
Орел степовий
Колись цей птах був символом українського степу, але через розорювання цілинних земель майже зник. Сьогодні європейська популяція виду налічує лише 5-20 тисяч пар.
Орел степовий (фото: Wikipedia)
Хохуля звичайна
Рідкісний напівводний ссавець, чисельність якого в Україні оцінювали лише у 300-500 особин ще понад 20 років тому.
Хохуля звичайна (фото: GettyImages)
Мишівка Нордмана
Після підриву Каховської дамби цей вид опинився на межі зникнення. За оцінками фахівців, могло бути втрачено до 70% світової популяції.
Мишівка Нордмана (фото: Wikipedia)
Ведмідь бурий
За останні 50 років популяція ведмедів в Україні скоротилася з майже 1300 до близько 350 особин. Причини - браконьєрство та втрата оселищ.
Ведмідь бурий (фото: WWF-US)
Рись євразійська
Найбільша дика кішка Європи сьогодні мешкає переважно у Карпатах та на Поліссі. В Україні налічується трохи більше 500 особин.
Рись євразійська (фото: Wikipedia)
Норка європейська
В Україні залишилося лише 200-300 особин. Вид страждає через деградацію боліт та конкуренцію з американською норкою.
Норка європейська (фото: Wikipedia)
Пелікан рожевий
Рідкісний птах, окремі гнізда якого ще фіксують у дельті Дунаю. Йому загрожують браконьєрство та втрата водойм.
Пелікан рожевий (фото: Wikipedia)
Шуліка рудий
Рідкісний хижий птах, який страждає через вирубку старих лісів та використання пестицидів.
Шуліка рудий (фото: Wikipedia)
Сипуха крапчаста
В Україні залишилося близько 30 пар цього виду. Головні загрози - нестача місць для гніздування та загибель на дорогах.
Сипуха крапчаста (фото: Wikipedia)
Їжак вухатий
Популяція виду в Україні може налічувати лише кілька десятків особин. Степові екосистеми, де він живе, активно знищуються.
Їжак вухатий (фото: Wikipedia)
У WWF-Україна наголошують, що головне завдання - не лише охороняти окремих тварин, а й зберігати природні екосистеми.
Йдеться про захист лісів, степів, річок, боліт та морських територій, створення екологічних коридорів для тварин, боротьбу з браконьєрством та незаконними вирубками.
"Коли степові ландшафти зникають, разом із ними зникають цілі угруповання організмів", - пояснив зоолог WWF-Україна Остап Решетило.
Нагадаємо, орнітологиня Наталія Атамась в інтерв’ю РБК-Україна розповідає, як війна, зміни клімату та діяльність людей впливають на птахів в Україні. Йдеться про скорочення популяцій горобців, жайворонків і рідкісних степових видів, втрату важливих місць міграції через окупацію півдня, а також про те, як морози й сніг загрожують виживанню дрібних птахів.
Також ми розповідали про 16 видів тварин, які можуть зникнути назавжди.