Животные под угрозой: 10 видов в Украине, которые оказались на грани исчезновения из-за войны

Масштабный кризис: С 1970 года популяции диких животных в мире сократились на 73%, а под угрозой исчезновения находятся более 48 тысяч видов.

Мир переживает масштабный кризис биоразнообразия

По данным отчета WWF "Живая планета", с 1970 года средний размер популяций диких животных в мире сократился на 73%. А Красный список Международного союза охраны природы уже насчитывает более 48,6 тысячи видов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Специалисты объясняют, что главными причинами вымирания видов являются:

вырубка лесов;

осушение болот;

урбанизация;

браконьерство;

промышленный вылов;

загрязнение окружающей среды;

инвазивные виды;

изменение климата.

Особенно опасными становятся экстремальная жара и разрушение природных мест обитания.

Каких животных Украина уже потеряла

За последнее столетие Украина фактически потеряла несколько уникальных видов. Среди них:

тюлень-монах, которого последний раз видели возле Крыма в 1970-х;

стервятник, последнее гнездование которого зафиксировали в Крыму в 1958 году;

атлантический осетр;

малый рыбец;

летучая мышь-долгокрылая европейская.

Сейчас более 160 видов в Украине имеют статус исчезающих в Красной книге.

Война РФ стала новой угрозой для животных

В WWF-Украина отмечают, что полномасштабная война РФ нанесла сокрушительный удар по украинскому биоразнообразию.

Боевые действия и подрыв Каховской ГЭС поставили на грань исчезновения виды, которые не встречаются больше нигде в мире. С начала вторжения в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев ущерба окружающей среде, а убытки оценивают в почти 6,4 трлн гривен.

Впервые в Красном списке МСОП военные действия в Украине официально признали фактором, который влияет на риск исчезновения видов.

Топ-10 животных Украины, которые могут исчезнуть

Орел степной

Когда-то эта птица была символом украинской степи, но из-за распашки целинных земель почти исчезла. Сегодня европейская популяция вида насчитывает лишь 5-20 тысяч пар.



Орел степной (фото: Wikipedia)

Выхухоль обыкновенная

Редкое полуводное млекопитающее, численность которого в Украине оценивали лишь в 300-500 особей еще более 20 лет назад.



Выхухоль обыкновенная (фото: GettyImages)

Мышовка Нордмана

После подрыва Каховской дамбы этот вид оказался на грани исчезновения. По оценкам специалистов, могло быть потеряно до 70% мировой популяции.



Мышовка Нордмана (фото: Wikipedia)

Медведь бурый

За последние 50 лет популяция медведей в Украине сократилась с почти 1300 до около 350 особей. Причины - браконьерство и потеря мест обитания.



Медведь бурый (фото: WWF-US)

Рысь евразийская

Самая большая дикая кошка Европы сегодня живет преимущественно в Карпатах и на Полесье. В Украине насчитывается чуть более 500 особей.



Рысь евразийская (фото: Wikipedia)

Норка европейская

В Украине осталось всего 200-300 особей. Вид страдает из-за деградации болот и конкуренции с американской норкой.



Норка европейская (фото: Wikipedia)

Пеликан розовый

Редкая птица, отдельные гнезда которой еще фиксируют в дельте Дуная. Ему угрожают браконьерство и потеря водоемов.



Пеликан розовый (фото: Wikipedia)

Коршун рыжий

Редкая хищная птица, которая страдает из-за вырубки старых лесов и использования пестицидов.



Коршун рыжий (фото: Wikipedia)

Сипуха крапчатая

В Украине осталось около 30 пар этого вида. Главные угрозы - нехватка мест для гнездования и гибель на дорогах.



Сипуха крапчатая (фото: Wikipedia)

Еж ушастый

Популяция вида в Украине может насчитывать лишь несколько десятков особей. Степные экосистемы, где он живет, активно уничтожаются.



Еж ушастый (фото: Wikipedia)

Что может спасти редкие виды

В WWF-Украина отмечают, что главная задача - не только охранять отдельных животных, но и сохранять природные экосистемы.

Речь идет о защите лесов, степей, рек, болот и морских территорий, создании экологических коридоров для животных, борьбе с браконьерством и незаконными вырубками.

"Когда степные ландшафты исчезают, вместе с ними исчезают целые группировки организмов", - пояснил зоолог WWF-Украина Остап Решетило.