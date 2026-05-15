Животные под угрозой: 10 видов в Украине, которые оказались на грани исчезновения из-за войны

15 мая в мире отмечают День видов, находящихся под угрозой исчезновения. Украина уже потеряла часть уникальных животных, а еще сотни видов сегодня оказались на грани выживания из-за деятельности человека, изменения климата и войны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные WWF-Украина.
По данным отчета WWF "Живая планета", с 1970 года средний размер популяций диких животных в мире сократился на 73%. А Красный список Международного союза охраны природы уже насчитывает более 48,6 тысячи видов, которые находятся под угрозой исчезновения.
Специалисты объясняют, что главными причинами вымирания видов являются:
Особенно опасными становятся экстремальная жара и разрушение природных мест обитания.
За последнее столетие Украина фактически потеряла несколько уникальных видов. Среди них:
Сейчас более 160 видов в Украине имеют статус исчезающих в Красной книге.
В WWF-Украина отмечают, что полномасштабная война РФ нанесла сокрушительный удар по украинскому биоразнообразию.
Боевые действия и подрыв Каховской ГЭС поставили на грань исчезновения виды, которые не встречаются больше нигде в мире. С начала вторжения в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев ущерба окружающей среде, а убытки оценивают в почти 6,4 трлн гривен.
Впервые в Красном списке МСОП военные действия в Украине официально признали фактором, который влияет на риск исчезновения видов.
Орел степной
Когда-то эта птица была символом украинской степи, но из-за распашки целинных земель почти исчезла. Сегодня европейская популяция вида насчитывает лишь 5-20 тысяч пар.
Выхухоль обыкновенная
Редкое полуводное млекопитающее, численность которого в Украине оценивали лишь в 300-500 особей еще более 20 лет назад.
Мышовка Нордмана
После подрыва Каховской дамбы этот вид оказался на грани исчезновения. По оценкам специалистов, могло быть потеряно до 70% мировой популяции.
Медведь бурый
За последние 50 лет популяция медведей в Украине сократилась с почти 1300 до около 350 особей. Причины - браконьерство и потеря мест обитания.
Рысь евразийская
Самая большая дикая кошка Европы сегодня живет преимущественно в Карпатах и на Полесье. В Украине насчитывается чуть более 500 особей.
Норка европейская
В Украине осталось всего 200-300 особей. Вид страдает из-за деградации болот и конкуренции с американской норкой.
Пеликан розовый
Редкая птица, отдельные гнезда которой еще фиксируют в дельте Дуная. Ему угрожают браконьерство и потеря водоемов.
Коршун рыжий
Редкая хищная птица, которая страдает из-за вырубки старых лесов и использования пестицидов.
Сипуха крапчатая
В Украине осталось около 30 пар этого вида. Главные угрозы - нехватка мест для гнездования и гибель на дорогах.
Еж ушастый
Популяция вида в Украине может насчитывать лишь несколько десятков особей. Степные экосистемы, где он живет, активно уничтожаются.
В WWF-Украина отмечают, что главная задача - не только охранять отдельных животных, но и сохранять природные экосистемы.
Речь идет о защите лесов, степей, рек, болот и морских территорий, создании экологических коридоров для животных, борьбе с браконьерством и незаконными вырубками.
"Когда степные ландшафты исчезают, вместе с ними исчезают целые группировки организмов", - пояснил зоолог WWF-Украина Остап Решетило.
