З тваринами, дітьми та для сидіння: у київському метро впроваджують нові правила укриття

На станції метро "Сирець" у Києві розмістили спеціальні навігаційні наліпки, які допомагають пасажирам орієнтуватися, де краще розміщуватися під час використання станції як укриття.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення КП "Київський метрополітен".
Головне:
На платформі умовно виділили чотири категорії місць:
У метрополітені пояснюють, що таке зонування має допомогти пасажирам комфортніше розміщуватися на платформі, а черговому персоналу - швидше орієнтуватися, де перебувають різні категорії людей та за потреби надавати їм допомогу.
На станції метро "Сирець" з'явилася нова розмітка (фото: КМДА)
Водночас поділ на зони має рекомендаційний характер. Працівники метро не переміщуватимуть людей між ними.
Ефективність такого підходу залежить від готовності пасажирів дотримуватися рекомендацій та враховувати потреби інших людей, які перебувають поруч.
Наразі аналогічні рішення розробляють і для інших станцій київського метро. Про результати пілотного проєкту та його поширення повідомлять додатково.
У "Київському метрополітені" також закликали пасажирів не приносити до станцій громіздкі речі, зокрема намети та надувні матраци.
Через збільшення кількості людей, які використовують метро як укриття, вільний простір необхідний для безпечного та комфортного перебування всіх.
Раніше РБК-Україна розповідало, що під час масованої атаки на Київ наприкінці липня людей нібито не пускали у метро. У "Київському метрополітені" спростували інформацію про закриття станцій для містян та розповіли, що понад 56 тисяч людей переховувалися в підземці.
Також ми писали про скандал, який виник через використання наметів у метро столиці. У пресслужбі метрополітену пізніше розповіли, що потрібно брати з собою в підземку під час тривоги, а від чого варто відмовитися.