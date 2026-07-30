ua en ru
Чт, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У метро Києва зробили заяву про закриті станції під час тривоги

11:40 30.07.2026 Чт
2 хв
Чи справді киян не пускали в укриття під час обстрілу?
aimg Валерій Ульяненко
У метро Києва зробили заяву про закриті станції під час тривоги Фото: метро в Києві (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Під час останньої повітряної тривоги та балістичної атаки на Київ з'явилась інформація про те, що людей не пускали до метро. Проте насправді всі вони працювали як укриття та були відкриті для містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КП "Київський метрополітен".

Київські Telegram-канали до тривоги почали писати про переповнене метро на тлі очікування удару. Згодом з'явилася інформаціяа, що киян не пускають на деякі станції, бо вони нібито переповнені, але їх назви не вказувались.

Крім того, в мережі з'явилося відео, як на одній зі станцій люди просять відкрити двері вже під час тривоги і перших вибухів.

Як працювало метро під час атаки

За даними комунального підприємства, цієї ночі на станціях столичної підземки переховувалися понад 56 тисяч людей. Усі станції були відкриті одразу після оголошення повітряної тривоги.

Фото: люди у метро під час обстрілу Києва (facebook.com/kyivmetro)

У метрополітені пояснили, що поодинокі непорозуміння могли виникнути через спроби цивільних потрапити до службових приміщень.

"В окремих випадках працівники метро могли просити людей перейти зі службових приміщень на платформи. Це необхідно, адже службові приміщення та технологічні проходи не призначені для перебування населення й залишаються закритими з міркувань безпеки", - зазначили у підприємстві.

"Київський метрополітен" закликав містян завчасно приходити на станції: якщо є потреба скористатися метро як укриттям, варто приходити до завершення його звичайної роботи за графіком.

Крім того, мешканцям та гостям столиці порадили обирати центральні станції, оскільки там зазвичай більше місця для комфортного розміщення людей.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили балістичними ракетами по Києву. В результаті удару одна людина загинула. В Оболонському та Святошинському районах зафіксовані пожежі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Сергій Стерненко Метро Повітряна тривога
Новини
Трагедія під Кривим Рогом, прильоти у висотки у Львові: головне про наслідки атаки РФ
Трагедія під Кривим Рогом, прильоти у висотки у Львові: головне про наслідки атаки РФ
Аналітика
Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе
Анна Рижукредактор РБК-Україна Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе