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С животными, детьми и для сидения: в киевском метро внедряют новые правила укрытия

18:38 13.08.2026 Чт
2 мин
Новые правила будут действовать на одной станции в тестовом режиме
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Люди в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)

На станции метро "Сырец" в Киеве разместили специальные навигационные наклейки, которые помогают пассажирам ориентироваться, где лучше размещаться при использовании станции в качестве укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевский метрополитен".

Главное:

  • Специальные наклейки на платформе: На станции метро "Сырец" разместили специальную навигацию для удобной ориентировки пассажиров во время воздушных тревог.
  • Четыре зоны укрытия: Пространство платформы условно разделили на сектора: для людей с детьми, маломобильных групп, пассажиров с животными и зоны для сидения.
  • Рекомендательный характер: Зонирование является добровольным - работники метро не будут перемещать людей принудительно, а только помогать лучше ориентироваться.
  • Масштабирование проекта: "Сырец" стал пилотной станцией, а подобные решения уже разрабатываются и для других станций киевского метрополитена.

Какие зоны обустроили

На платформе условно выделили четыре категории мест:

  • для людей с детьми;
  • для маломобильных групп населения;
  • для людей с животными;
  • для сидения.

В метрополитене объясняют, что такое зонирование должно помочь пассажирам комфортнее размещаться на платформе, а дежурному персоналу - скорее ориентироваться, где находятся разные категории людей и при необходимости оказывать им помощь.

На станции метро "Сырец" появилась новая разметка (фото: КГГА)

Обязательно ли придерживаться зонирования

В то же время разделение на зоны носит рекомендательный характер. Сотрудники метро не будут перемещать людей между ними.

Эффективность такого подхода зависит от готовности пассажиров придерживаться рекомендаций и учитывать потребности других находящихся рядом людей.

Пока аналогичные решения разрабатывают и для других станций киевского метро. О результатах пилотного проекта и его распространении сообщат дополнительно.

О чем просят пассажиров

В "Киевском метрополитене" также призвали пассажиров не приносить на станции громоздкие вещи, в том числе палатки и надувные матрасы.

Из-за увеличения количества людей, использующих метро как укрытие, свободное пространство необходимо для безопасного и комфортного пребывания всех.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что во время массированной атаки на Киев в конце июля людей якобы не пускали в метро. В "Киевском метрополитене" опровергли информацию о закрытии станций для горожан и рассказали, что более 56 тысяч человек скрывались в подземке.

Также мы писали о скандале, возникшем из-за использования палаток в метро столицы. В пресс-службе метрополитена позже рассказали, что нужно брать с собой в подземку во время тревоги , а от чего следует отказаться.

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