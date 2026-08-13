С животными, детьми и для сидения: в киевском метро внедряют новые правила укрытия

На станции метро "Сырец" в Киеве разместили специальные навигационные наклейки, которые помогают пассажирам ориентироваться, где лучше размещаться при использовании станции в качестве укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевский метрополитен".
Главное:
На платформе условно выделили четыре категории мест:
В метрополитене объясняют, что такое зонирование должно помочь пассажирам комфортнее размещаться на платформе, а дежурному персоналу - скорее ориентироваться, где находятся разные категории людей и при необходимости оказывать им помощь.
На станции метро "Сырец" появилась новая разметка (фото: КГГА)
В то же время разделение на зоны носит рекомендательный характер. Сотрудники метро не будут перемещать людей между ними.
Эффективность такого подхода зависит от готовности пассажиров придерживаться рекомендаций и учитывать потребности других находящихся рядом людей.
Пока аналогичные решения разрабатывают и для других станций киевского метро. О результатах пилотного проекта и его распространении сообщат дополнительно.
В "Киевском метрополитене" также призвали пассажиров не приносить на станции громоздкие вещи, в том числе палатки и надувные матрасы.
Из-за увеличения количества людей, использующих метро как укрытие, свободное пространство необходимо для безопасного и комфортного пребывания всех.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что во время массированной атаки на Киев в конце июля людей якобы не пускали в метро. В "Киевском метрополитене" опровергли информацию о закрытии станций для горожан и рассказали, что более 56 тысяч человек скрывались в подземке.
Также мы писали о скандале, возникшем из-за использования палаток в метро столицы. В пресс-службе метрополитена позже рассказали, что нужно брать с собой в подземку во время тревоги , а от чего следует отказаться.