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Не намети: у метро Києва пояснили, що краще брати з собою під час тривоги

22:50 11.06.2026 Чт
2 хв
На яких станціях зазвичай перебуває менше людей?
aimg Валерій Ульяненко
Не намети: у метро Києва пояснили, що краще брати з собою під час тривоги Фото: київське метро під час тривоги (Getty Images)
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Киян закликають відмовитися від використання наметів і надувних матраців в укриттях на станціях метро, щоб звільнити простір для інших людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

"Наразі 46 підземних станцій метро цілодобово працюють у режимі укриття. Тисячі людей перечікують там небезпеку. Дотримання простих правил допомагає забезпечити їхнє комфортне перебування у підземці", - йдеться у заяві.

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Громадян закликають за можливості замінити намети та надувні матраци на компактні каремати та спальні мішки. Це допоможе раціонально використати спільний простір станцій, щоб сховатися у підземці змогло більше людей.

Що взяти із собою в метро

Оскільки середня температура в підземних сховищах становить 17-18°C, мешканцям столиці радять підготуватися заздалегідь. З собою на станцію варто взяти:

  • теплі речі, ковдру або каремат;
  • воду чи теплий напій, а також необхідні ліки;
  • гігієнічні засоби (вологі та сухі серветки);
  • пелюшки та пакети для тварин.

Також під час перебування на станції необхідно розміщуватися на платформі так, щоб залишалися вільні проходи до поїздів, санвузлів та службових приміщень. За потреби працівники метрополітену завжди зорієнтують, де краще розташуватися.

Фото: рекомендації для киян під час тривог у метро (facebook.com/kyivmetro)

Які станції менш завантажені

Якщо для сховища обирається станцію, до якої потрібно доїхати, за можливості слід надавати перевагу центральним точкам.

На станціях "Золоті ворота", "Площа Українських Героїв", "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" зазвичай перебуває значно менше людей.

Нагадаємо, у Києві під час повітряних тривог пропонують розміщувати вагони метро на станціях, які використовуються як бомбосховища.

Зазначимо, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що більшість перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Зокрема, чимало захисних споруд залишаються зачиненими, захаращеними або ж не пристосованими для людей з інвалідністю.

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