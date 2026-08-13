З тваринами, дітьми та для сидіння: у київському метро впроваджують нові правила укриття

На станції метро "Сирець" у Києві розмістили спеціальні навігаційні наліпки, які допомагають пасажирам орієнтуватися, де краще розміщуватися під час використання станції як укриття.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення КП "Київський метрополітен".

Головне: Спеціальні наліпки на платформі: На станції метро "Сирець" розмістили спеціальну навігацію для зручного орієнтування пасажирів під час повітряних тривог.

На станції метро "Сирець" розмістили спеціальну навігацію для зручного орієнтування пасажирів під час повітряних тривог. Чотири зони укриття: Простір платформи умовно розділили на сектори: для людей з дітьми, маломобільних груп, пасажирів із тваринами та зони для сидіння.

Простір платформи умовно розділили на сектори: для людей з дітьми, маломобільних груп, пасажирів із тваринами та зони для сидіння. Рекомендаційний характер: Зонування є добровільним - працівники метро не переміщуватимуть людей примусово, а лише допомагатимуть краще орієнтуватися.

Зонування є добровільним - працівники метро не переміщуватимуть людей примусово, а лише допомагатимуть краще орієнтуватися. Масштабування проєкту: "Сирець" став пілотною станцією, а подібні рішення вже розробляють і для інших станцій київського метрополітену.

Які зони облаштували

На платформі умовно виділили чотири категорії місць:

для людей із дітьми;

для маломобільних груп населення;

для людей із тваринами;

для сидіння.

У метрополітені пояснюють, що таке зонування має допомогти пасажирам комфортніше розміщуватися на платформі, а черговому персоналу - швидше орієнтуватися, де перебувають різні категорії людей та за потреби надавати їм допомогу.

На станції метро "Сирець" з'явилася нова розмітка (фото: КМДА)

Чи обов'язково дотримуватися зонування

Водночас поділ на зони має рекомендаційний характер. Працівники метро не переміщуватимуть людей між ними.

Ефективність такого підходу залежить від готовності пасажирів дотримуватися рекомендацій та враховувати потреби інших людей, які перебувають поруч.

Наразі аналогічні рішення розробляють і для інших станцій київського метро. Про результати пілотного проєкту та його поширення повідомлять додатково.

Про що просять пасажирів

У "Київському метрополітені" також закликали пасажирів не приносити до станцій громіздкі речі, зокрема намети та надувні матраци.

Через збільшення кількості людей, які використовують метро як укриття, вільний простір необхідний для безпечного та комфортного перебування всіх.