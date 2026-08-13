С животными, детьми и для сидения: в киевском метро внедряют новые правила укрытия

На станции метро "Сырец" в Киеве разместили специальные навигационные наклейки, которые помогают пассажирам ориентироваться, где лучше размещаться при использовании станции в качестве укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевский метрополитен".

Главное: Специальные наклейки на платформе: На станции метро "Сырец" разместили специальную навигацию для удобной ориентировки пассажиров во время воздушных тревог.

На станции метро "Сырец" разместили специальную навигацию для удобной ориентировки пассажиров во время воздушных тревог. Четыре зоны укрытия: Пространство платформы условно разделили на сектора: для людей с детьми, маломобильных групп, пассажиров с животными и зоны для сидения.

Пространство платформы условно разделили на сектора: для людей с детьми, маломобильных групп, пассажиров с животными и зоны для сидения. Рекомендательный характер: Зонирование является добровольным - работники метро не будут перемещать людей принудительно, а только помогать лучше ориентироваться.

Зонирование является добровольным - работники метро не будут перемещать людей принудительно, а только помогать лучше ориентироваться. Масштабирование проекта: "Сырец" стал пилотной станцией, а подобные решения уже разрабатываются и для других станций киевского метрополитена.

Какие зоны обустроили

На платформе условно выделили четыре категории мест:

для людей с детьми;

для маломобильных групп населения;

для людей с животными;

для сидения.

В метрополитене объясняют, что такое зонирование должно помочь пассажирам комфортнее размещаться на платформе, а дежурному персоналу - скорее ориентироваться, где находятся разные категории людей и при необходимости оказывать им помощь.

На станции метро "Сырец" появилась новая разметка (фото: КГГА)

Обязательно ли придерживаться зонирования

В то же время разделение на зоны носит рекомендательный характер. Сотрудники метро не будут перемещать людей между ними.

Эффективность такого подхода зависит от готовности пассажиров придерживаться рекомендаций и учитывать потребности других находящихся рядом людей.

Пока аналогичные решения разрабатывают и для других станций киевского метро. О результатах пилотного проекта и его распространении сообщат дополнительно.

О чем просят пассажиров

В "Киевском метрополитене" также призвали пассажиров не приносить на станции громоздкие вещи, в том числе палатки и надувные матрасы.

Из-за увеличения количества людей, использующих метро как укрытие, свободное пространство необходимо для безопасного и комфортного пребывания всех.