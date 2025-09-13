ua en ru
У Туска викрали Lexus: підозрюваного зловили в аеропорту (фото)

Субота 13 вересня 2025
У Туска викрали Lexus: підозрюваного зловили в аеропорту (фото) Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Поморського воєводства та RMF24.

Викрадача Lexus заарештували в аеропорту безпосередньо перед виїздом з країни. Як дізнався репортер RMF FM, затриманий не є новачком для поліції - він має попередні судимості за шахрайство та злочини проти здоров'я та життя.

Відомо, що затриманий - 41-річний громадянин Польщі, який мешкає в Сопоті.

Two police officers in dark uniforms with "POLICJA" on the back stand on either side of a handcuffed man in a black shirt and pants. The man is restrained with metal handcuffs and a chain, wearing a blurred face for anonymity. Another individual in a dark jacket and light pants stands nearby, also with a blurred face.

Чоловіка заарештували о 6-й ранку в аеропорту Гданська, безпосередньо перед його вильотом до Болгарії. Повідомляється, що здивований офіцерами, підозрюваний навіть не чинив опору.

Затриманого доставили до відділку поліції. Правоохоронці також обшукали його квартиру та вилучили докази, які можуть бути корисними в подальшому розслідуванні.

Варто зазначити, що комісар Каріна Камінська ще в середу ввечері повідомила, що вже за кілька годин після заяви про викрадення Lexus родини прем’єр-міністра Туска поліція знайшла авто на парковці в Гданську.

Інциденти з автомобілями

Нагадаємо, що нещодавно у Києві затримали жінку, яка під прикриттям фіктивного благодійного фонду продавала авто, завезені з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Крім того, ми писали, що в сервісному центрі МВС №8042 викрили підроблене посвідчення водія. Як виявилось, документ надав громадянин, який прийшов для його обміну.

Правоохоронці пояснили, як розпізнати шахраїв.

