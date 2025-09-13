ua en ru
У Туска угнали Lexus: подозреваемого поймали в аэропорту (фото)

Суббота 13 сентября 2025 15:33
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Польше правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего семье премьер-министра Дональда Туска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Поморского воеводства и RMF24.

Похитителя Lexus арестовали в аэропорту непосредственно перед выездом из страны. Как узнал репортер RMF FM, задержанный не является новичком для полиции - он имеет предыдущие судимости за мошенничество и преступления против здоровья и жизни.

Известно, что задержанный - 41-летний гражданин Польши, проживающий в Сопоте.

Two police officers in dark uniforms with "POLICJA" on the back stand on either side of a handcuffed man in a black shirt and pants. The man is restrained with metal handcuffs and a chain, wearing a blurred face for anonymity. Another individual in a dark jacket and light pants stands nearby, also with a blurred face.

Мужчину арестовали в 6 утра в аэропорту Гданьска, непосредственно перед его вылетом в Болгарию. Сообщается, что удивленный офицерами, подозреваемый даже не оказал сопротивления.

Задержанного доставили в отделение полиции. Правоохранители также обыскали его квартиру и изъяли доказательства, которые могут быть полезными в дальнейшем расследовании.

Стоит отметить, что комиссар Карина Каминская еще в среду вечером сообщила, что уже через несколько часов после заявления об угоне Lexus семьи премьер-министра Туска полиция нашла авто на парковке в Гданьске.

Инциденты с автомобилями

Напомним, что недавно в Киеве задержали женщину, которая под прикрытием фиктивного благотворительного фонда продавала авто, завезенные из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ.

Кроме того, мы писали, что в сервисном центре МВД №8042 разоблачили поддельное водительское удостоверение. Как оказалось, документ предоставил гражданин, который пришел для его обмена.

Правоохранители объяснили, как распознать мошенников.

Польша
Новости
