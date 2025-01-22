Туск звернувся до європейців: час комфорту закінчився, але тримайте голову високо

Під час промови Туск нагадав про повномасштабну війну в Україні й технологічний прогрес, який іноді буває неконтрольованим, що призводить до відчуття втрати впевненості щодо майбутнього Європи.

"Але об'єктивно кажучи, Європа не повинна боятися за своє майбутнє... Найважливіші слова тут сьогодні повинні бути звернені безпосередньо до європейців: тримайте голову високо", - додав він.

За словами прем'єра, сьогодні Європа зіткнулась з абсолютно новим набором викликів, але вона здатна протистояти їм й повинна пишатись своїми досягненнями.

Водночас він зауважив, що "вечірка закінчилась", як й "час комфорту".