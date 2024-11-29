Європейські країни посилюють готовність населення до військових загроз із боку РФ

Зростаюча напруженість у Європі, викликана повномасштабним вторгненням Росії в Україну, спонукала європейські країни переглянути підходи до цивільної оборони. Фінляндія, Швеція, Норвегія та Німеччина роблять активні кроки для підвищення готовності населення до надзвичайних ситуацій і потенційних військових конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Німеччина

Німеччина працює над додатком, який допоможе знаходити найближчі бункери. За оцінками, у країні налічується менш ніж 600 громадських притулків, здатних вмістити 480 тисяч осіб, що недостатньо для 84-мільйонного населення.

У рамках нового національного плану передбачено будівництво нових укриттів і адаптацію наявних приміщень, включно з метро і підвалами. Законодавчо зобов'яжуть проектувати безпечні укриття в нових будинках.

Швеція

Швеція розповсюдила 32-сторінкову брошуру "Якщо настане криза або війна". Вона містить рекомендації щодо систем оповіщення, запасів води і продуктів, теплого одягу, радіо на батарейках та інших засобів виживання. Влада наголошує, що в разі нападу кожен житель має зробити внесок у захист демократії країни.

Фінляндія

У Фінляндії розроблено керівництво з підготовки до криз. Жителям пропонують перевірити запаси провізії, води та засобів зв'язку. Сайт 72tuntia.fi вчить громадян справлятися з відключеннями води, лісовими пожежами та іншими надзвичайними ситуаціями. Популярність курсів підготовки до війни і попит на батарейні радіоприймачі зросли.

Норвегія

Норвезька брошура про цивільну оборону, поширена серед 2,6 мільйона домогосподарств, закликає зберігати тижневий запас непсувних продуктів, пігулок йоду та готівки. Приділено увагу цифровій безпеці та захисту від інформаційних загроз.

Реакція населення

Заходи країн викликали змішану реакцію. Деякі громадяни підтримують ініціативи, запасаючись водою та провізією. Інші висловлюють занепокоєння низькою обізнаністю населення та економічними труднощами, що заважають виконанню рекомендацій.

Експерти попереджають, що ризик конфлікту в Європі залишається високим. Участь Фінляндії та Швеції в НАТО, зміцнення оборони та посилення цивільної готовності відображають серйозність сприйняття загроз у регіоні.