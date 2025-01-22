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Туск обратился к европейцам: время комфорта закончилось, но держите голову высоко

Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодняшние реалии, являются набором новых вызовов для Европы. В то же время европейцам следует держать голову высоко, несмотря на то, что время комфорта закончилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу польского правительства Дональда Туска во время выступления в Европейском парламенте, которого цитирует The Guardian.

Во время речи Туск напомнил о полномасштабной войне в Украине и технологическом прогрессе, который иногда бывает неконтролируемым, что приводит к ощущению потери уверенности относительно будущего Европы.

"Но объективно говоря, Европа не должна бояться за свое будущее... Самые важные слова здесь сегодня должны быть обращены непосредственно к европейцам: держите голову высоко", - добавил он.

По словам премьера, сегодня Европа столкнулась с совершенно новым набором вызовов, но она способна противостоять им и должна гордиться своими достижениями.

В то же время он отметил, что "вечеринка закончилась", как и "время комфорта".

 

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предупредила о том, что Россия может прибегнуть к атаке против Европы после 2028 года.

Тем временем ряд европейских стран предпринимают активные шаги для повышения готовности населения к чрезвычайным ситуациям и потенциальным военным конфликтам.

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