Туск обратился к европейцам: время комфорта закончилось, но держите голову высоко

Сегодняшние реалии, являются набором новых вызовов для Европы. В то же время европейцам следует держать голову высоко, несмотря на то, что время комфорта закончилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу польского правительства Дональда Туска во время выступления в Европейском парламенте, которого цитирует The Guardian.
Во время речи Туск напомнил о полномасштабной войне в Украине и технологическом прогрессе, который иногда бывает неконтролируемым, что приводит к ощущению потери уверенности относительно будущего Европы.
"Но объективно говоря, Европа не должна бояться за свое будущее... Самые важные слова здесь сегодня должны быть обращены непосредственно к европейцам: держите голову высоко", - добавил он.
По словам премьера, сегодня Европа столкнулась с совершенно новым набором вызовов, но она способна противостоять им и должна гордиться своими достижениями.
В то же время он отметил, что "вечеринка закончилась", как и "время комфорта".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предупредила о том, что Россия может прибегнуть к атаке против Европы после 2028 года.
Тем временем ряд европейских стран предпринимают активные шаги для повышения готовности населения к чрезвычайным ситуациям и потенциальным военным конфликтам.
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