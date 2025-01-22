ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія може "перевірити" обороноздатність Європи після 2028 року, - Каллас

Середа 22 січня 2025 12:49
UA EN RU
Росія може "перевірити" обороноздатність Європи після 2028 року, - Каллас Фото: Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки (flickr.com/photos.valstskanceleja)
Автор: Сергій Пишкін

Розвідувальні служби Заходу попереджають про ризик нападу Російської Федерації (РФ) на Європейський союз (ЄС) після 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову зовнішньополітичного відомства ЄС Каю Каллас, яку цитує RP ONLINE.

"Багато наших національних розвідувальних служб інформують нас про те, що Росія може перевірити обороноздатність ЄС через три-п'ять років", - заявила Каллас під час заходу, організованому Європейським оборонним агентством в Брюсселі.

Вона додала, що ЄС повинен не лише витрачати кошти, щоб запобігти війні, але й бути готовим до відповідного сценарію.

"Нездатність Європи інвестувати у військовий потенціал також посилає небезпечний сигнал агресору... Слабкість запрошує його", - пояснила вона.

Загроза війни Заходу та Росії

В середині грудня 2024-го генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-членів Альянсу до негайного перегляду оборонної стратегії у зв'язку з довготривалою загрозою з боку Росії.

Перед цим, у вересні, міністри оборони Латвії, Польщі та Румунії звернулися до союзників по НАТО з проханням негайно посилити заходи протиповітряної оборони (ППО) на східному фланзі НАТО.

Guardians, своєю чергою, писав, що Фінляндія, Швеція, Норвегія та Німеччина роблять активні кроки для підвищення готовності населення до надзвичайних ситуацій і потенційних військових конфліктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Євросоюз
NEWS
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою