Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі

Останні тижні війни в Україні довели, що жодні поступки чи спроби домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним не гарантують безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Туск підкреслив, що останні дні та тижні війни в Україні дуже чітко показують, що жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі.
"Жодні поступки, жодні тонкі ігри з лідером Росії Володимиром Путіним та агресивною Росією не приведуть до успіху, не гарантують нам безпеки", - пояснив він.
Польський прем'єр наголосив, що поступок вже досить.
"Ми повинні бути жорсткими та добре підготовленими до цього. Польща добре готується, і Європейський Союз та особисто президент також тут, щоб знайти аргументи, щоб переконати всіх у Європі, що цей кордон - це кордон, який ми повинні захищати, в який ми також повинні інвестувати європейські гроші", - наголосив Туск.
Нагадаємо, що сьогодні, 31 серпня, польський прем'єр Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відвідали кордон з Білоруссю.
Важливо відзначити, що просто перед їх приїздом там з'явилися білоруські військові зі зброєю.
Зауважимо, що ще раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні проводять зустріч на кордоні Польщі та Білорусі. Вони планують обговорити захист східного кордону ЄС.