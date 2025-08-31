Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі

Туск підкреслив, що останні дні та тижні війни в Україні дуже чітко показують, що жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі.

"Жодні поступки, жодні тонкі ігри з лідером Росії Володимиром Путіним та агресивною Росією не приведуть до успіху, не гарантують нам безпеки", - пояснив він.

Польський прем'єр наголосив, що поступок вже досить.

"Ми повинні бути жорсткими та добре підготовленими до цього. Польща добре готується, і Європейський Союз та особисто президент також тут, щоб знайти аргументи, щоб переконати всіх у Європі, що цей кордон - це кордон, який ми повинні захищати, в який ми також повинні інвестувати європейські гроші", - наголосив Туск.