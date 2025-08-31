Туск і голова ЄК з'їздили на кордон з Білоруссю, попри попередження спецслужб
Польський прем'єр Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відвідали кордон з Білоруссю. Перед їх приїздом там з'явилися білоруські військові зі зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське медіа RMF 24.
Під час пресконференції на польсько-білоруському кордоні Туск розповів, по дорозі до місця її проведення він та фон дер Ляйєн отримали повідомлення від спецслужб. Спецслужби порадили скасувати пресконференцію, оскільки по той бік кордону з'явилися озброєні білоруські військові.
"Тож я запитав у президентки, що вона думає з цього приводу. Чи готова вона брати участь у цій конференції, у цьому місці? І я почув слова, які хотів почути, і вони очевидні для нас тут, у Польщі: жодних поступок, ніхто нас тут не залякає чи не потурбує", - сказав Туск.
За його словами, такий жест продемонстрував "справжню європейську рішучість".
Криза на польсько-білоруському кордоні
Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли режим Олександра Лукашенка організовано спрямував мігрантів із Близького Сходу та Африки до кордонів ЄС як форму гібридного тиску.
Польща у відповідь збудувала прикордонний паркан і посилила охорону. Напруженість на кордоні все ще зберігається. Білоруські силовики і далі намагаються відправляти мігрантів через кордон.
На початку серпня 2025 року британське видання The Telegraph повідомляло, що Росія та Білорусь можуть готувати нову міграційну кризу в ЄС.