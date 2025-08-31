Туск і голова ЄК з'їздили на кордон з Білоруссю, попри попередження спецслужб

Польський прем'єр Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відвідали кордон з Білоруссю. Перед їх приїздом там з'явилися білоруські військові зі зброєю.

Під час пресконференції на польсько-білоруському кордоні Туск розповів, по дорозі до місця її проведення він та фон дер Ляйєн отримали повідомлення від спецслужб. Спецслужби порадили скасувати пресконференцію, оскільки по той бік кордону з'явилися озброєні білоруські військові.

"Тож я запитав у президентки, що вона думає з цього приводу. Чи готова вона брати участь у цій конференції, у цьому місці? І я почув слова, які хотів почути, і вони очевидні для нас тут, у Польщі: жодних поступок, ніхто нас тут не залякає чи не потурбує", - сказав Туск.