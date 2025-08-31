Туск: никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе

Туск подчеркнул, что последние дни и недели войны в Украине очень четко показывают, что никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе.

"Никакие уступки, никакие тонкие игры с лидером России Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху, не гарантируют нам безопасности", - пояснил он.

Польский премьер подчеркнул, что уступок уже достаточно.

"Мы должны быть жесткими и хорошо подготовленными к этому. Польша хорошо готовится, и Европейский Союз и лично президент также здесь, чтобы найти аргументы, чтобы убедить всех в Европе, что эта граница - это граница, которую мы должны защищать, в которую мы также должны инвестировать европейские деньги", - подчеркнул Туск.