Туск: никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Последние недели войны в Украине доказали, что никакие уступки или попытки договориться с российским диктатором Владимиром Путиным не гарантируют безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Туск подчеркнул, что последние дни и недели войны в Украине очень четко показывают, что никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе.

"Никакие уступки, никакие тонкие игры с лидером России Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху, не гарантируют нам безопасности", - пояснил он.

Польский премьер подчеркнул, что уступок уже достаточно.

"Мы должны быть жесткими и хорошо подготовленными к этому. Польша хорошо готовится, и Европейский Союз и лично президент также здесь, чтобы найти аргументы, чтобы убедить всех в Европе, что эта граница - это граница, которую мы должны защищать, в которую мы также должны инвестировать европейские деньги", - подчеркнул Туск.

Напомним, что сегодня, 31 августа, польский премьер Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Беларусью.

Важно отметить, что прямо перед их приездом там появились белорусские военные с оружием.

Заметим, что еще ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня проводят встречу на границе Польши и Беларуси. Они планируют обсудить защиту восточной границы ЕС.

