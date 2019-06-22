Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit

В ЕС ждут сотрудничества со следующим премьером Великобритании
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о выходе Великобритании (Brexit). Об этом пишет Mirror.
Туск отметил, что в ЕС ждут сотрудничества со следующим премьер-министром Великобритании.
"Мы хотим избежать неупорядоченного Brexit и иметь как можно более близкие отношения с Великобританией. Мы открыты для переговоров по политической декларации о будущих отношениях, но соглашение о выходе не открыто для просмотра", - заявил Туск.
Также президент Евросоюза добавил, что Великобритания просто теряет время и шестимесячную отсрочку Brexit, которая заканчивается 31 октября.
Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к тому, чтобы провести переговоры об условиях Brexit с новым премьер-министром Королевства.
РБК-Украина писало, что Европейский союз готов пересмотреть условия сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit).