Туск про вступ України до ЄС: головування Польщі переломить безвихідь, яка склалась

Польське головування у Європейському союзі (ЄС) переломить безвихідь, яка склалась протягом останніх місяців у питанні інтеграції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
За словами Туска, під час перемовин з президентом України, вони порушували питання вступу України до ЄС.
Він відзначив, що під час головування у ЄС Польща переломить безвихідь, яка склалась протягом останніх місяців в питанні євроінтеграції України й спільно працюватиме з Києвом, а також іншими партнерами, щоб прискорити процес приєднання.
"І коли прийде цей момент, коли після цих бюрократичних дій ми будемо розмовляти мовою конкретики, а не сентиментів. Ми сьогодні могли відкрито поговорити про те, де треба буде назвати суперечні й треба буде вміти зійтися в цих питаннях. Я хочу виразно підкреслити, що не буде так, як в минулому. Наші стосунки, наша дружба буде на справжніх аргументах. Ми зможемо також доводити до кінця наші інтереси, коли це буде потрібно", - додав він.
1 січня Польща офіційно розпочала головувати в Раді Європейського союзу. Як відзначав голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга, Україна очікує на співпрацю, щоб просувати питання євроінтеграції.
Згідно з опитуванням фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, тим часом євроінтеграцію України підтримують 69% респондентів, що на 14 відсоткових пунктів більше, ніж у лютому 2022 року.
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