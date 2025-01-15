Туск про вступ України до ЄС: головування Польщі переломить безвихідь, яка склалась

За словами Туска, під час перемовин з президентом України, вони порушували питання вступу України до ЄС.

Він відзначив, що під час головування у ЄС Польща переломить безвихідь, яка склалась протягом останніх місяців в питанні євроінтеграції України й спільно працюватиме з Києвом, а також іншими партнерами, щоб прискорити процес приєднання.

"І коли прийде цей момент, коли після цих бюрократичних дій ми будемо розмовляти мовою конкретики, а не сентиментів. Ми сьогодні могли відкрито поговорити про те, де треба буде назвати суперечні й треба буде вміти зійтися в цих питаннях. Я хочу виразно підкреслити, що не буде так, як в минулому. Наші стосунки, наша дружба буде на справжніх аргументах. Ми зможемо також доводити до кінця наші інтереси, коли це буде потрібно", - додав він.