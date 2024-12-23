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Підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до максимуму

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 12:53
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Підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до максимуму Фото: вступ до ЄС підтримують 70% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейську інтеграцію України підтримують 69% респондентів, що на 14 відсоткових пунктів більше, ніж у лютому 2022 року. Підтримка вступу до Європейського Союзу досягла рекордного рівня за весь період моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Вступ до Євразійського економічного союзу (з Росією, Білоруссю та Казахстаном) схвалюють 1% українців.

Ідею не приєднуватися до жодного союзу підтримало 18% респондентів.

Підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до максимуму

Респонденти від 18 до 49 років на 11,5% частіше повідомляли про підтримку вступу до Європейського Союзу порівняно з респондентами, яким за 50 років. Респонденти, які до повномасштабного вторгнення проживали у центральних та західних областях, на 16% частіше підтримували євроінтеграцію, ніж жителі південних та східних областей.

Опитані, які живуть за межею бідності, на 18% рідше виступали за вступ України до ЄС, ніж бідні та умовно заможні респонденти.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%

Нагадаємо, за даними опитувань Центру Разумкова, підтримка вступу до ЄС та НАТО серед українців переважала і до війни. Зараз вона ще зросла, та побільшало бажаючих прийти на референдум з цього питання.

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