Туск о вступлении Украины в ЕС: председательство Польши переломит сложившийся тупик

Польское председательство в Европейском союзе (ЕС) переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе интеграции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским.
По словам Туска, во время переговоров с президентом Украины, они поднимали вопрос вступления Украины в ЕС.
Он отметил, что во время председательства в ЕС Польша переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе евроинтеграции Украины и будет совместно работать с Киевом, а также другими партнерами, чтобы ускорить процесс присоединения.
"И когда придет этот момент, когда после этих бюрократических действий мы будем разговаривать на языке конкретики, а не сантиментов. Мы сегодня могли открыто поговорить о том, где надо будет назвать противоречивые и надо будет уметь сойтись в этих вопросах. Я хочу определенно подчеркнуть, что не будет так, как в прошлом. Наши отношения, наша дружба будет на настоящих аргументах. Мы сможем также доводить до конца наши интересы, когда это будет нужно", - добавил он.
1 января Польша официально начала председательствовать в Совете Европейского союза. Как отмечал глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига, Украина ожидает сотрудничества, чтобы продвигать вопрос евроинтеграции.
Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, тем временем евроинтеграцию Украины поддерживают 69% респондентов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года.
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