Туск о вступлении Украины в ЕС: председательство Польши переломит сложившийся тупик

По словам Туска, во время переговоров с президентом Украины, они поднимали вопрос вступления Украины в ЕС.

Он отметил, что во время председательства в ЕС Польша переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе евроинтеграции Украины и будет совместно работать с Киевом, а также другими партнерами, чтобы ускорить процесс присоединения.

"И когда придет этот момент, когда после этих бюрократических действий мы будем разговаривать на языке конкретики, а не сантиментов. Мы сегодня могли открыто поговорить о том, где надо будет назвать противоречивые и надо будет уметь сойтись в этих вопросах. Я хочу определенно подчеркнуть, что не будет так, как в прошлом. Наши отношения, наша дружба будет на настоящих аргументах. Мы сможем также доводить до конца наши интересы, когда это будет нужно", - добавил он.