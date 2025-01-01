Польща починає головування у Раді ЄС. Сибіга розповів, чого очікує Україна

Польща буде головувати в Раді ЄС найближчі пів року. Україна очікує на співпрацю, щоб просувати питання євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Він зазначив, що Україна розраховує на лідерство, принциповість і рішучість Польщі. Сибіга побажав Варшаві успіхів у зміцненні Європи. Глава МЗС також звернувся до міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського і заявив, що сподівається на тісну співпрацю з ним, щоб просувати порядок денний Україна-ЄС. "Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо до динамічного процесу вступу України до ЄС, включаючи відкриття кластеру 1 та інших кластерів за результатами процесу скринінгу", - наголосив Сибіга.