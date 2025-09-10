Туск скликав екстрене засідання уряду через російські дрони в Польщі

Як повідомив Шлапка, позачергове засідання Ради міністрів відбудеться о 9 годині за київським часом.

Зараз Туск перебуває на зустрічі з членами уряду.

Перед цим польський прем'єр отримав звіт від оперативного командувача щодо інциденту з бойовими безпілотниками РФ. Також Туск повідомляв, що військові застосували озброєння проти літальних об'єктів.

На фоні екстрених заходів через російські дрони він також заявив, що міністр оборони Польщі знаходиться у "тісному контакті" з членами та лідерами країн НАТО.