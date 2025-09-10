Туск созвал экстренное заседание правительства из-за российских дронов в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с многочисленным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами, которое произошло в ночь на 10 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапки в сети Х.
Как сообщил Шлапка, внеочередное заседание Совета министров состоится в 9 часов по киевскому времени.
Сейчас Туск находится на встрече с членами правительства.
Перед этим польский премьер получил отчет от оперативного командующего по инциденту с боевыми беспилотниками РФ. Также Туск сообщал, что военные применили вооружение против летательных объектов.
На фоне экстренных мер из-за российских дронов он также заявил, что министр обороны Польши находится в "тесном контакте" с членами и лидерами стран НАТО.
Напомним, что в ночь на среду, 10 сентября, ударные дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши. Для отражения воздушной угрозы пришлось привлечь авиацию.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что кроме мероприятий с авиацией наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.
Согласно данным сервиса Flightradar24, в воздушном пространстве Польши также находился истребитель F-35.
В стране закрыли воздушное пространство четырех аэропортов.
По состоянию на утро 10 сентября операция по нейтрализации объектов еще продолжалась, о чем сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.
Ранее воздушное пространство Польши также нарушали российские дроны, например 3 сентября, когда в стране тоже поднимали в воздух авиацию. Тогда на территорию Польши залетали два дрона, но польские военные их не сбили, поскольку те не представляли опасности.