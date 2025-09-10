RU

Война в Украине

Туск созвал экстренное заседание правительства из-за российских дронов в Польше

Фото: глава польского правительства Дональд Туск (Виталій Носач - РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с многочисленным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами, которое произошло в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапки в сети Х.

Как сообщил Шлапка, внеочередное заседание Совета министров состоится в 9 часов по киевскому времени.

Сейчас Туск находится на встрече с членами правительства.

Перед этим польский премьер получил отчет от оперативного командующего по инциденту с боевыми беспилотниками РФ. Также Туск сообщал, что военные применили вооружение против летательных объектов.

На фоне экстренных мер из-за российских дронов он также заявил, что министр обороны Польши находится в "тесном контакте" с членами и лидерами стран НАТО.

 

Ночная атака "Шахедов" на Польшу

Напомним, что в ночь на среду, 10 сентября, ударные дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши. Для отражения воздушной угрозы пришлось привлечь авиацию.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что кроме мероприятий с авиацией наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в воздушном пространстве Польши также находился истребитель F-35.

В стране закрыли воздушное пространство четырех аэропортов.

По состоянию на утро 10 сентября операция по нейтрализации объектов еще продолжалась, о чем сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Ранее воздушное пространство Польши также нарушали российские дроны, например 3 сентября, когда в стране тоже поднимали в воздух авиацию. Тогда на территорию Польши залетали два дрона, но польские военные их не сбили, поскольку те не представляли опасности.

Дональд ТускРоссийская ФедерацияПольшаДрони