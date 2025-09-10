Туск созвал экстренное заседание правительства из-за российских дронов в Польше

Как сообщил Шлапка, внеочередное заседание Совета министров состоится в 9 часов по киевскому времени.

Сейчас Туск находится на встрече с членами правительства.

Перед этим польский премьер получил отчет от оперативного командующего по инциденту с боевыми беспилотниками РФ. Также Туск сообщал, что военные применили вооружение против летательных объектов.

На фоне экстренных мер из-за российских дронов он также заявил, что министр обороны Польши находится в "тесном контакте" с членами и лидерами стран НАТО.