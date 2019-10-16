Туск: ситуація з Brexit проясниться за кілька годин

Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

Угоду про Brexit можуть укласти в четвер

Ситуація з угодою про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit) проясниться через кілька годин. Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск, передає Reuters.

За його словами, досі йдуть переговори, за підсумками яких стане відомо, чи зможуть сторони вийти на угоду про вихід Британії з Європейського союзу 31 жовтня 2019 року.

"Теоретично через сім-вісім годин все повинно прояснитися... До угоди все ще вносять зміни, але основна частина готова. Теоретично ми могли б схвалити угоду завтра", - сказав Туск.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться з проханням про відстрочення Brexit, якщо сторонам не вдасться укласти угоду до 19 жовтня.

До цього він неодноразово заявляв, що не буде просити Брюссель про відстрочку в разі провалу переговорів про угоду. При цьому все-таки підкреслював, що Brexit з угодою досі можливий.

"Нова угода або ніякої угоди - але жодної затримки Brexit", - говорив Джонсон. Він також зазначав, що якщо переговори проваляться, Великобританія вийде з Євросоюзу без угоди.