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Туск прокомментировал провал соглашения по Brexit

Новости » Политика    16.01.2019 - 00:07
Туск прокомментировал провал соглашения по Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Председатель Совета ЕС намекнул, что Британии, возможно, не нужен выход из Евросоюза

Президент Европейского Совета Дональд Туск одним из первых отреагировал на голосование парламента Великобритании относительно выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Туска.

В частности, он намекнул, что, возможно, никакого соглашения заключать не нужно и Британия останется в составе ЕС.

"Если сделка является невозможной, и никто не хочет (Brexit, - ред.) без соглашения, то кто тогда в конце концов иметь мужество сказать, которым есть единственное положительное решение?", - написал Туск в своем Twitter.

Туск прокомментировал провал соглашения по Brexit

Напомним, ранее глава Європейкої комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию как можно скорее внести ясность в свои намерения" выхода из состава Евросоюза.

Отметим, сегодня, 15 января, палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Парламент Великобритании отклонил план Мэй по Brexit Мэй против отсрочки Brexit
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