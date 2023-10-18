Україна домовилася з Румунію про нарощення оборонних можливостей, - Шмигаль
Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Такі домовленості були укладені після проведення спільного засідання урядів України та Румунії, що відбулося сьогодні, 18 жовтня, у Києві.
Шмигаль розповів, що меморандум про взаєморозуміння та співробітництво був погоджений між Міністерством стратегічної промисловості України та Міністерством економіки Румунії.
"Ідеться про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів", - пояснив прем'єр.
Про що ще домовилися з Румунією
Загалом за підсумками спільного засідання урядів двох країн було укладено сім документів. Окрім вищезгаданого Меморандуму, серед них також:
- Міжурядова угода про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між н.п. Біла Церква та Сігету Мармацієй
Там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску, зазначив Шмигаль.
- Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.
"Плануємо комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення", - зазначив прем'єр.
- Міжурядовий Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.
Як пояснив глава Кабміну, це дозволить підвищити ефективність спільної боротьби із незаконною міграцією.
- Декларацію про наміри між українськими та румунськими Міністерствами охорони здоров'я.
Йдеться про протидію викликам війни та "горизонтальній" співпраці між закладами охорони здоров'я, пояснив український прем'єр.
- Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії.
"Посилюємо співпрацю шляхом запровадження спільних програм і проєктів", - розповів Шмигаль.
Спільне засідання урядів України та Румунії у Києві 18 жовтня (фото: t.me/Denys_Smyhal)
Раніше повідомлялося, що 10 жовтня у ході візиту президента України Володимира Зеленського до Румунії було підписано двосторонню декларацію між країнами.
Також Зеленський в Бухаресті обсудив з румунським колегою Клаусом Йоханнісом посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та ситуацію в Чорноморському регіоні.
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