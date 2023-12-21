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Фінляндія оприлюднила план щодо відбудови України після війни

Четвер 21 грудня 2023 19:10
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Фінляндія оприлюднила план щодо відбудови України після війни Фото: міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо (facebook.com/tavio.ville)
Автор: Володимир Костирін

Фінляндія сьогодні, 21 грудня, представила першу частину національного плану щодо участі країни в реконструкції та повоєнній відбудові України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Оприлюднений у четвер документ присвячений можливостям участі фінських компаній та передумовам їх діяльності, а також видам фінансування, підтримки та консультацій, які можуть отримати компанії Фінляндії за участь у відбудові України.

Відповідний план підготувало МЗС Фінляндії на основі урядової програми у тісній співпраці з іншими центральними органами влади та бізнесом.

У заяві зовнішньополітичного відомства зазначається, що Фінляндія має намір підтримувати Україну та її відбудову, зокрема шляхом створення та покращення передумов для роботи фінських компаній у нашій державі.

Деталі документа

У першій частині плану представлено низку фінансових рішень, які сприятимуть дослідженню ринку, торгівлі та інвестиціям в Україні.

"Найзначніші практичні заходи фінансування включають надання можливості експортного фінансування в Україну шляхом компенсації кредитних збитків, завданих національним експортно-кредитним агентством Finnvera", - розповіли у відомстві.

Крім того, капітал національного фонду співробітництва з метою розвитку Finnfund буде збільшено на 25 мільйонів євро, що "дозволить здійснювати інвестиції у приватний сектор України".

У плані також є пропозиція щодо створення нового змішаного кредитного інструменту - Українського інвестиційного фонду, що дозволить реалізувати проекти на суму 50 мільйонів євро у 2025–2026 роках.

У фінському МЗС пояснюють, що консультативні послуги для компаній будуть покращені та стануть зрозумілішими, а також здійснять зусилля щодо зміцнення ресурсного забезпечення сторін, які надають ці послуги у Фінляндії та Україні.

За словами міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо, Фінляндія хоче підтримати участь та доступ вітчизняних компаній до відбудови України.

"Це включає інвестиції в сотні мільярдів євро, для яких у нас є достатньо необхідних знань", - наголосив він.

Робота над другою частиною плану

Також у міністерстві розповіли, що друга частина плану буде присвячена ширшій участі центрального уряду та зацікавлених сторін у відновленні. Її мають намір завершити наступного року.

Основна увага буде зосереджена на використанні співпраці з метою розвитку та гуманітарних асигнувань.

Допомога Фінляндії для України

У МЗС Фінляндії підтвердили намір країни продовжити підтримку України "стільки, скільки потрібно". За даними відомства, з лютого 2022 року загальний обсяг допомоги становитиме 2,2 мільярда євро. Йдеться переважно про підтримку військової техніки, співробітництво з метою розвитку та гуманітарної допомоги.

Також Фінляндія продовжує довгострокову співпрацю з Україною у сфері освіти, енергетики та верховенства закону.

Раніше сьогодні в Міноборони Фінляндії оголосили про надання Україні більше військової допомоги, та розповіли про 21-е постачання.

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