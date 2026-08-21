UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Туск присоромив Німеччину і закликав відпустити підозрюваних у підриві "Північних потоків"

09:12 21.08.2026 Пт
2 хв
Прем'єр Польщі підтримав затриманих українців
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)

Німеччина не повинна переслідувати підозрюваних у підриві російських газогонів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World.

Станом на сьогодні відомо про затримання щонайменше двох громадян України, яких Німеччина підозрює у підриві російських газогонів восени 2022 року.

Журналісти поцікавилися у Туска, як він ставиться до намірів Берліна притягнути цих людей до кримінальної відповідальності.

"Німеччина точно не повинна переслідувати тих, хто в ситуації, коли на їхню країну напали, вживає тих чи інших заходів... Я не зміню своєї думки і вважаю, що соромно має бути тим, хто побудував цей трубопровід, а не тим, хто його відключив", - наголосив глава польського уряду.

На тлі останніх подій він нагадав, що Варшава давно виступала проти реалізації проєкту "Північний потік-2". Ба більше, саме Польща робила все можливе, щоб запобігти його будівництву.

За словами Туска, його країна розуміла, що це поглибить залежність Європи від російських енергоносіїв.

Що стосується Німеччини, то вона дійшла такого висновку фактично в останній момент.

"У Німеччини на той час була інша думка. Вони змінили свою думку, але було вже надто пізно", - наголосив Туск.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд ТускПівнічний потікПольщаУкраїна