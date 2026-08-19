Підрив "Північних потоків": у Хорватії затримали ще одного українця

У Хорватії затримали другого громадянина України (прізвище поки не розкривають - ред.) у зв’язку зі справою про підрив "Північних потоків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Федеральної прокуратури Німеччини.

Ймовірно, йдеться про Володимира Журавльова - у заяві німецької прокуратури він згадується як "Vladimir Z".

Німеччина видала ордер на його арешт у червні 2024 року, вважаючи чоловіка учасником української диверсійної групи, яка нібито заклала вибухівку під гілками російського газогону.

Наразі відомо, що громадянина України затримали у хорватському місті Пула - це зробили місцеві правоохоронці за координації Головного управління поліції Загреба.

Прокуратура ФРН заявляє про наявність вагомих підозр у його причетності до організації вибуху, диверсії та пошкодження інфраструктурних об'єктів.

Після екстрадиції з Хорватії Журавльов має постати перед слідчим суддею Федерального верховного суду Німеччини.

Раніше Журавльова вже затримували в Польщі, однак польський суд відмовився передавати його Німеччині та скасував тимчасовий арешт. Це рішення тоді підтримали ключові польські посадовці.

Ще один фігурант цієї справи, українець Сергій Кузнєцов, наразі перебуває під вартою в Німеччині. Його затримали минулого літа під час відпочинку в Італії.