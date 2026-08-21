Туск пристыдил Германию и призвал отпустить подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

Сейчас известно о задержании по меньшей мере двух граждан Украины, которых Германия подозревает в подрыве российских газопроводов осенью 2022 года.

Журналисты поинтересовались у Туска, как он относится к намерениям Берлина привлечь этих людей к уголовной ответственности.

"Германия точно не должна преследовать тех, кто в ситуации, когда на их страну напали, принимает те или иные меры... Я не изменю своего мнения и считаю, что стыдно должно быть тем, кто построил этот трубопровод, а не тем, кто его отключил", - подчеркнул глава польского правительства.

На фоне последних событий он напомнил, что Варшава давно выступала против реализации проекта "Северный поток-2". Более того, именно Польша делала все возможное, чтобы не допустить его строительства.

По словам Туска, его страна понимала, что это усугубит зависимость Европы от российских энергоносителей.

Что касается Германии, то она пришла к такому выводу фактически в последний момент.

"У Германии в то время было другое мнение. Они изменили свое мнение, но было уже слишком поздно", - подчеркнул Туск.