Туск пригрозив відповіддю тим, хто захоче атакувати Польщу

Глава уряду зазначив, що "кожен, хто вирішить будь-яким чином атакувати Польщу, польську територію чи польський повітряний простір, завжди повинен буде рахуватися з адекватною реакцією".

"Кожен, хто захоче будь-яким чином атакувати Польщу, буде адекватно покараний, як це було в ніч 10 вересня", - заявив прем'єр, підсумовуючи засідання Ради національної безпеки.

Туск запевнив, що Польща буде "дуже точно й пильно стежити за подіями на східному кордоні, що пов'язані з військовими навчаннями Росії та Білорусі "Запад".

"Ніщо не уникне нашої уваги, і ми, звичайно, будемо інформувати про все наших союзників", - сказав очільник уряду.

Прем’єр наголосив, що польська влада "не вважає, а абсолютно впевнена, що за цією провокацією стоїть Росія".

"Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які натякають, що за атакою стоїть Україна. Відповідальність лежить на Російській Федерації", - підкреслив Туск.