Туск пригрозив відповіддю тим, хто захоче атакувати Польщу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що будь-які подальші спроби атакувати Польщу, завжди будуть мати адекватну відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvp.info.
Глава уряду зазначив, що "кожен, хто вирішить будь-яким чином атакувати Польщу, польську територію чи польський повітряний простір, завжди повинен буде рахуватися з адекватною реакцією".
"Кожен, хто захоче будь-яким чином атакувати Польщу, буде адекватно покараний, як це було в ніч 10 вересня", - заявив прем'єр, підсумовуючи засідання Ради національної безпеки.
Туск запевнив, що Польща буде "дуже точно й пильно стежити за подіями на східному кордоні, що пов'язані з військовими навчаннями Росії та Білорусі "Запад".
"Ніщо не уникне нашої уваги, і ми, звичайно, будемо інформувати про все наших союзників", - сказав очільник уряду.
Прем’єр наголосив, що польська влада "не вважає, а абсолютно впевнена, що за цією провокацією стоїть Росія".
"Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які натякають, що за атакою стоїть Україна. Відповідальність лежить на Російській Федерації", - підкреслив Туск.
В ніч на 10 вересня близько 20 російських ударних безпілотників вторглися у повітряний простір Польщі.
Повітряні сили Польщі та країн-союзників по НАТО задіяли для збиття винищувачі F-35, F-16 та гелікоптери Mi-24, М-17 і Black Hawk.
Загалом було збито лише 4 безпілотники, а за підсумками атаки, польські військові виявили уламки 16 дронів.
Частина безпілотників була націлена на логістичний хаб у Жешуві, де розміщений вузол для постачання зброї Україні.
Після нальоту, глави МЗС країн Люблінського трикутника закликали партнерів терміново посилити ППО України через ескалацію війни та напруженість ситуації.
Президент Володимир Зеленський запропонував країнам Європи приєднатися до нової програми з виготовлення дронів-перехоплювачів ворожих безпілотників.