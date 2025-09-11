Туск пригрозил ответом тем, кто захочет атаковать Польшу

Глава правительства отметил, что "каждый, кто решит каким-либо образом атаковать Польшу, польскую территорию или польское воздушное пространство, всегда должен будет считаться с адекватной реакцией".

"Каждый, кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан, как это было в ночь 10 сентября", - заявил премьер по итогам заседания Совета национальной безопасности.

Туск заверил, что Польша будет "очень точно и пристально следить за событиями на восточной границе, связанных с военными учениями России и Беларуси "Запад".

"Ничто не избежит нашего внимания, и мы, конечно, будем информировать обо всем наших союзников", - сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что польские власти "не считают, а абсолютно уверены, что за этой провокацией стоит Россия".

"Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые намекают, что за атакой стоит Украина. Ответственность лежит на Российской Федерации", - подчеркнул Туск.