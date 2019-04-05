Туск предложит Британии план "гибкой отсрочки" для Brexit

Глава Европейского совета Дональд Туск намерен предложить Великобритании "гибкую отсрочку" для Brexit - выхода Соединенного королевства из Евросоюза. Об этом сообщают издания ВВС и Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС.

Указано, что план Дональда Туска позволяет Великобритании покинуть Евросоюз с отсрочкой в 12 месяцев. Лондон может выйти и раньше, однако для этого сделка с Брюсселем должна быть одобрена в парламенте и согласована на экстренном саммите лидеров ЕС на следующей неделе. The Guardian уточняет, что план главы Евросовета должны единогласно одобрить все 27 лидеров ЕС.

Добавим, все возможные варианты отсрочки будут обсуждаться лидерами ЕС на саммите 10 апреля. 12 апреля Великобритания должна уже выйти из ЕС.

Отметим также, высокопоставленный источник в ЕС заявил ВВС, что, предлагая Лондону "гибкую отсрочку" до 12 месяцев, Туск намерен исключить ситуацию, при которой Брюссель будет сталкиваться с запросами Лондона на продление процесса выхода каждые несколько недель.

Напомним, Европарламент проголосовал за сохранение безвизового режима с Британией после Brexit.

Как писало РБК-Украина, первый заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Европейский союз и Лондон не могут бесконечно вести переговоры о выходе Британии из ЕС (Brexit), британский парламент должен принять какое-нибудь решение.

Добавим, депутаты британского парламента большинством голосов проголосовали за то, чтобы вынудить премьер-министра попросить продлить процесс Brexit во избежание сценария выхода страны из Евросоюза без отсутствия сделок.