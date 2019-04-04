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Европарламент одобрил безвиз с Британией после Brexit

Новости » Политика    04.04.2019 - 13:50
Европарламент одобрил безвиз с Британией после Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

После Brexit гражданам ЕС и Британии оставят безвизовые поездки

Европарламент проголосовал за сохранение безвизового режима с Британией после Brexit. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.

Сообщается, что граждане Британии смогут посещать ЕС без виз с краткосрочными поездками на условиях взаимности для граждан стан ЕС. Решение вступит в силу на следующий день после Brexit. Таким образом, Британию включат в список из более 60 третьих стран, чьи граждане могут не запрашивать визу для въезда в ЕС для ведения бизнеса, туризма или посещения родственников или друзей.

Также сообщается, что законопроект еще должен быть официально принят Советом министров ЕС. Он должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС до 12 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что британский парламент проголосовал за продление Brexit.

В то же время первый замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Европейский союз и Лондон не могут бесконечно вести переговоры о Brexit. Он также призвал правительство и оппозицию в Великобритании достигнуть единства по вопросу Brexit.

 

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