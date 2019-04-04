В ЕК заявили, что Евросоюз и Лондон не могут бесконечно вести переговоры о Brexit

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В ЕК призвали правительство и оппозицию достигнуть единства по вопросу Brexit

Европейский союз и Лондон не могут бесконечно вести переговоры о выходе Британии из ЕС (Brexit), британский парламент должен принять какое-нибудь решение. Об этом заявил первый заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в интервью газете Die Welt.

По его словам, Британский парламент сейчас должен, наконец, принять решение и сказать, чего хотят в Лондоне.

"Мы не можем бесконечно так действовать на переговорах по Brexit и постоянно продлевать их на пару недель. Британский парламент сейчас должен, наконец, принять решение и сказать нам, чего хотят в Лондоне. У нас есть обязательство перед европейскими гражданами защитить внутренний рынок ЕС, Ирландию и принципы Европейского союза. Есть границы и для ЕС, и мы достигли этих границ", - подчеркнул первый зампред ЕК.

Тиммерманс призвал правительство и оппозицию в Великобритании достигнуть единства по вопросу Brexit.

"Я надеюсь, что оба председателя важнейших партий немедленно будут учитывать национальные интересы и перестанут думать только о партийных интересах", - сказал он.

Напомним, депутаты британского парламента большинством голосов проголосовали за то, чтобы вынудить премьер-министра попросить продлить процесс Brexit, чтобы избежать сценария выхода страны из Евросоюза без отсутствия сделок.

Законопроект, выдвинутый Иветт Купер из лейбористской партии, был принят палатой общин всего за один день. Однако, это решение должно быть одобрено палатой лордов, прежде чем оно станет законом. ЕС также должен решить, предоставлять ли какое-либо продление по Brexit.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке Brexit предложил "набраться терпения", намекнув, что в Евросовете готовы дать еще время на подготовку договора.