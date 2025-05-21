Туск поставив крапку в питанні щодо відправки польських військ в Україну

Під час інтерв'ю глава польського удару знову озвучив сталу позицію Варшави в цьому питанні.

"Ми не будемо посилати польські війська в Україну", - наголосив Туск, висловлюючись щодо гіпотетичної участі військових Польщі в рамках місії з забезпечення миру в Україні після припинення агресії з боку РФ.

Пояснюючи таку позицію Варшави, польський прем'єр зауважив, що мета країни є охорона кордону з Росією та Білоруссю.

А також, додав Туск, ціль Польщі: "організувати центр передачі зброї та допомоги Україні".

Так польський прем'єр відповів на питання про слова спецпосланця президента США з питань України генерала Кіта Келлога.

Контекст заяви Туска

Тут варто зауважити, що Польща, яка бере участь у "коаліції рішучих", неодноразово заявляла, що не планують направляти війська в Україну.

Примітно, що Туск (співзасновник і голова партії "Громадянська платформа"), зараз підтвердив сталість такої позиції країни саме на тлі заяви кандидата у президенти Кароля Навроцького (кандидат від "Право і справедливість"), який пройшов до другого туру виборів.

Так, Навроцький 20 травня розповів, що готовий обіцяти відмову від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена. Останній є представником ультраправої "Конфедерації", й активно демонструє антиукраїнську позицію.

Зокрема, Менцен підтримує блокування кордону, виступає проти відправки польських військ в Україну. Також він відомий своїм скандальним візитом до Львова у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну - детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна.