У Польщі категорично відповіли на пропозицію США відправити солдатів в Україну
Міноборони Польщі категорично відкинуло пропозицію США відправити польських солдатів до України в рамках миротворчої місії. Країна й надалі виконуватиме свою роль у забезпеченні логістики для надання допомоги українській державі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"Польща не відправляє і не планує відправляти своїх солдатів в рамках можливих миротворчих сил на Україну, жодні переговори з цього приводу не ведуться, - заявив у коментарі для PAP заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик.
Так Томчик відповів на нещодавню заяву спеціального посланця США генерала Кіта Келлога, який запропонував розмістити в Україні контингент з чотирьох європейських країн, в тому числі Польщі.
Заступник міністра оборони підкреслив, що "польська позиція незмінна" щодо відправки військ в Україні в складі можливих миротворчих сил.
"Польща має іншу мету, вона буде забезпечувати можливу миротворчу місію з території Польщі, надаючи хаб у Жешуві та логістику для забезпечення місії", - сказав він.
Союзники цінують роль Польщі в "коаліції рішучих"
Голова Міноборони Польщі Володимир Косиняк-Камиш також категорично заперечив участь польських солдатів у миротворчій місії.
"З самого початку ми вказуємо на нашу роль як центр забезпечення логістичної та інфраструктурної підтримки такої місії. Без нас неможливо її провести", - додав він.
За словами Косиняк-Камиш, союзники Польщі, які зустрічаються на різних рівнях у рамках "коаліції рішучих" для підтримки України, "чудово розуміють роль, яку Польща повинна відігравати".
"Ця роль помічена та оцінена союзниками", - наголосив міністр оборони.
Втім він не вважає пропозицію США спробою тиснути на Польщу щодо підтримки миротворчої місії.
Пропозиція щодо відправки військ в Україну
Нагадаємо, нещодавно спеціальний представник Трампа Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати активно обговорюють з кількома країнами можливість розгортання миротворчого контингенту в Україні.
Він повідомив, що мова йде про створення "сил стійкості", які включають британців, французів, німців та поляків. Ці сили мають бути розміщені на заході від Дніпра, що забезпечить їх безпеку поза досяжністю російських ударів.
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