У Польщі категорично відповіли на пропозицію США відправити солдатів в Україну

Міноборони Польщі категорично відкинуло пропозицію США відправити польських солдатів до України в рамках миротворчої місії. Країна й надалі виконуватиме свою роль у забезпеченні логістики для надання допомоги українській державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

"Польща не відправляє і не планує відправляти своїх солдатів в рамках можливих миротворчих сил на Україну, жодні переговори з цього приводу не ведуться, - заявив у коментарі для PAP заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик.

Так Томчик відповів на нещодавню заяву спеціального посланця США генерала Кіта Келлога, який запропонував розмістити в Україні контингент з чотирьох європейських країн, в тому числі Польщі.

Заступник міністра оборони підкреслив, що "польська позиція незмінна" щодо відправки військ в Україні в складі можливих миротворчих сил.

"Польща має іншу мету, вона буде забезпечувати можливу миротворчу місію з території Польщі, надаючи хаб у Жешуві та логістику для забезпечення місії", - сказав він.

Союзники цінують роль Польщі в "коаліції рішучих"

Голова Міноборони Польщі Володимир Косиняк-Камиш також категорично заперечив участь польських солдатів у миротворчій місії.

"З самого початку ми вказуємо на нашу роль як центр забезпечення логістичної та інфраструктурної підтримки такої місії. Без нас неможливо її провести", - додав він.

За словами Косиняк-Камиш, союзники Польщі, які зустрічаються на різних рівнях у рамках "коаліції рішучих" для підтримки України, "чудово розуміють роль, яку Польща повинна відігравати".

"Ця роль помічена та оцінена союзниками", - наголосив міністр оборони.

Втім він не вважає пропозицію США спробою тиснути на Польщу щодо підтримки миротворчої місії.