Хто такий Славомір Менцен – кандидат у президенти Польщі, який називає Бандеру злочинцем

У виборах президента Польщі 18 травня бере участь Славомір Менцен – представник ультраправої "Конфедерації". Він активно демонструє антиукраїнську позицію: підтримує блокування кордону, виступає проти відправки польських військ в Україну, звинувачує українців у "культі Бандери", якого вважає терористом та злочинцем.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про кандидата на посаду президента Польщі Славоміра Менцена.

Головне:

Хто такий Славомір Менцен?

Які його політичні погляди?

Що відомо про скандальний візит Менцена до Львова?

Біографія Славоміра Менцена

Славомір Єжи Менцен народився 20 листопада 1986 року в Торуні (місто в центральній Польщі).

Закінчив економічний факультет Університету Коперника в Торуні та здобув ступінь доктора економіки. Він також має ступінь бакалавра з теоретичної фізики.

Як розповідав сам Менцен, з дитинства він страждав від легких розладів аутизму - синдрому Аспергера. Проте це не завадило йому навчатися і будувати кар'єру.

До приходу в політику Славомір Менцен займався різними видами бізнесу. Він мав обмінник валют, магазин зброї, броварню та паб. Проте найприбутковішою його справою стала фірма з податкового консультування.

Фото: Славомір Менцен висувається в президенти Польщі (Getty Images)

Ще в студентські роки Менцен зблизився з торунськими консервативними лібералами (Унія реальної політики) і партією праворадикального політика Януша Корвіна-Мікке KORWiN (згодом "Нова Надія").

У 2015 році Менцен став активістом партії KORWiN (у 2019 році партія приєдналася до коаліції "Конфедерація Свобода та Незалежність").

На місцевих виборах 2018 року балотувався на пост мера Торуні, посів п'яте місце з 3,94 % голосів.

У 2022 році очолив партію "Нова Надія" після відходу Януша Корвіна-Мікке.

після відходу Януша Корвіна-Мікке. У 2023 році Менцен був обраний депутатом Сейму .

. У серпні 2024 року Рада лідерів Конфедерації висунула його кандидатом на посаду президента Польщі.

За даними опитування CBOS, опублікованому 15 травня , кандидат від "Конфедерації" Славомір Менцен на виборах президента 18 травня може набрати 13,7% голосів, посівши третє місце. Лідирує в рейтингах мер Варшави Рафал Тшасковський з 32,7% підтримки, а на другому місці кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький з 27,5%.

Політичні погляди та скандали

Славомір Менцен відомий своїми крайніми правими поглядами. Сам себе він називав монархістом, не приховуючи зневаги до демократії.

"Демократія – це дивна, дурна система", – заявляв Менцен та висловлював думку, що справжні економічні реформи можливі лише в країнах з авторитарним режимом.

Політик відкрито підтримує консервативні та католицькі цінності. Він вважає їх "найбільш перевіреною системою, яка базується на здоровому глузді".

У минулому виступав проти членства Польщі в Євросоюзі, хоча згодом змінив риторику, враховуючи ставлення поляків до ЄС. Попри це Менцен продовжує різко критикувати Брюссель. У 2023 році він заявив: "Сьогодні найближче до фашизму – Європейський Союз". Він також називав ЄС "тоталітарною державою"

Менцен висловлюється проти кліматичної політики ЄС, зокрема Європейської зеленої угоди. Він вважає, що вона призведе до зростання цін на енергоносії та погіршення економічної ситуації. Крім того, він жорстко критикує міграційну політику Євросоюзу та укладення міграційної угоди, яка передбачає розподіл біженців між країнами-членами.

Кандидат у президенти Польщі від "Конфедерації" виступає за зниження податків та скорочення державних витрат. Він також є прихильником відновлення смертної кари та противником абортів.

Фото: Славомір Менцен під час передвиборчої кампанії (facebook.com/slawomirmentzen)

У 2019 році Менцен опинився в центрі скандалу, коли заявив: "Ми не хочемо євреїв, гомосексуалів, абортів, податків та Європейського Союзу". Пізніше він пояснив, що його слова були вирвані з контексту та неправильно витлумачені.

Славомір Менцен також відомий своїми епатажними витівками. Він організував зустрічі під гаслом "Пиво з Менценом", під час яких учасники можуть придбати пиво його власної броварні та поспілкуватися з політиком. Цю ініціативу неодноразово критикували за пропаганду алкоголю. До того ж сам Менцен казав, що не може відповідати на складні питання, адже випиває під час таких зустрічей по 5 пляшок пива.

Ще один скандал спровокували висловлювання політика про покарання дітей, коли він заявив, що "діти, яких б'ють, мають менше проблем, ніж ті, кого взагалі не карають".

Менцен активно використовує соціальні мережі для спілкування з виборцями. Він став найпопулярнішим польським політиком у TikTok та на YouTube (має канал з 824 тис. підписників).

Антиукраїнська позиція та візит до Львова

Кандидат у президенти Польщі від партії "Конфедерація" демонструє антиукраїнську позицію як в історичних питаннях двосторонніх відносин держав, так і щодо нинішньої війни, яку розв'язала РФ.

У третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Славомір Менцен і Анна Брилка, євродепутатка від "Конфедерації", поїхали до Львова, щоб записати провокативні відео біля пам’ятника Степану Бандері та на фоні зруйнованого музею Романа Шухевича.

У відео вони обурювалися з приводу "посилення українського націоналізму", а Менцен назвав Бандеру та Шухевича "терористами".

"Бандера – це терорист, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків. Підлеглі цієї людини вбили 100 тисяч поляків", – заявив кандидат у президенти Польщі.

Ukraińcy dalej czczą zbrodniarzy odpowiedzialnych za zabicie 100 tysięcy Polaków! pic.twitter.com/q3Sqa6F2Io — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) February 25, 2025

"Роман Шухевич також був терористом, засудженим польським міжвоєнним судом. Потім був очільником УПА, відповідальним за "волинську різню", – говорить Славомір Менцен у другому відео.

Ukraina musi przestać gloryfikować morderców takich jak Bandera i Szuchewycz! pic.twitter.com/NuVuLinB7y — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) February 26, 2025

Політик висловив обурення з приводу того, що у 2001 році був відкритий музей, присвячений Шухевичу, а після зруйнування російським безпілотником, його збираються відновлювати.

"Польща дає гроші Україні на відбудову Львова. А українці, що відбудовують у Львові? Памʼятник злочинця! Кінець з бандеризмом в Україні! Україна повинна перестати вшановувати злочинців, які здійснювали етнічні чистки поляків", – сказав він.

На це різко відреагував мер Львова Андрій Садовий, назвавши Менцена "проросійським політиком з польським паспортом". Садовий написав у соцмережі Х, що Менцену варто проявити хоробрість і записати подібне відео біля Донецької стели.

"Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями. Треба перевірити, чи йому взагалі дозволено в’їзд в Україну", – зазначив мер Львова.

На публікацію Садового Менцен відреагував іншою провокативною заявою. Він сказав, що "поїхав до красивого і культурно польського міста Львова, якому росіяни свого часу завдали багато шкоди".

"На місці я побачив пам'ятник Бандері, культ бандерівських злочинців на чолі з Шухевичем. Вам має бути соромно, що в такому чудовому місті ви погоджуєтеся на культ геноцидників, злочинців і вбивць моїх співвітчизників. Вам треба заборонити в'їзд до Польщі", – відповів Менцен Садовому.

Під час візиту до Львова Славомір Менцен також відвідав Цвинтар Орлят, де поклав квіти.

"Як президент Республіки Польща, я зроблю все, щоб не було жодного нового польського військового цвинтаря. Я не дозволю, щоб польських солдатів відправляли в Україну!", – зазначив він.

Фото: Славомір Менцен та Анна Брилка на цвинтарі Орлят у Львові (x.com/SlawomirMentzen)

До речі, про це йдеться й у передвиборчій програмі Менцена. Кандидат у президенти наголошує, що безпека Польщі та поляків є для нього пріоритетом.

"Польща безкорисливо допомагає Україні з перших днів війни з Росією, але ми ніколи не можемо допустити, щоб Польща розділила долю українців. Як головнокомандувач Збройних Сил, я ніколи не погоджуся на відправку польських солдатів в Україну. Я виступаю проти будь-яких дій, які можуть призвести до втягнення нашої батьківщини в цю війну. Польща повинна залишатися безпечною та сильною країною", – сказано в програмі Славоміра Менцена.

До того ж Менцен відкрито підтримує акції польських перевізників і фермерів, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, зокрема "Ягодин-Дорогуськ".

Саме політсила Менцена "Конфедерація" була серед організаторів блокування українських вантажів, у тому числі зерна, що йшло транзитом через Польщу.

Також ультраправий кандидат у президенти критикує політику Польщі щодо українських біженців.

"Наразі ми надсилаємо в Україну зброю, гроші, соціальні виплати, лікуємо українців у Польщі безкоштовно – їм навіть не потрібно платити медичне страхування, а полякам потрібно платити. У відповідь ми отримуємо наклеп, образи й абсолютно ніякої подяки. Це аж ніяк не партнерська домовленість. До нас ставляться, як до лохів", – заявив він.

27 лютого 2025 Славомір Менцен був внесений у реєстр "Миротворець" за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, участь в актах гуманітарної агресії проти України, поширення російської пропаганди, рашизму, антисемітизму, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Вибори президента у Польщі

Президентські вибори в Польщі призначені на неділю, 18 травня 2025. У разі, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур може відбутися 1 червня. Новообраний президент Польщі складе присягу 6 серпня 2025.

Чинний глава держави Анджей Дуда не має права брати участь у виборах втретє, оскільки закон дозволяє обіймати цю посаду не більше двох термінів.

Серед основних претендентів на посаду президента розглядаються: мер Варшави Рафал Тшасковський від партії "Громадянська коаліція", кандидат від партії "Право і Справедливість" Кароль Навроцький та представник ультраправої політичної сили "Конфедерація" Славомир Менцен.

При підготовці використовувалися: публікації wiadomosci, TVN 24, Нова Польща, Polsat News, сторінка Славоміра Менцена в Х та сайт кандидата в президенти, допис Андрія Содового в Х, дані з Wikipedia.