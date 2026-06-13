Туск порадив Навроцькому не дозволяти "затягнути себе в клітку" під час візиту до Трампа

Підготовка до розширення контингенту США

За словами глави польського уряду, найближчим часом Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки розпочне роботу над забезпеченням логістики для американських військових.

"На прохання віцепрем'єра та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша Комітет безпеки у вівторок вранці працюватиме над підготовкою місць, інфраструктури, логістики та коштів для присутності американських військ у Польщі", - зазначив Туск.

Він підкреслив, що Варшава прагне бути детально підготовленою до реалізації заяви американського лідера щодо військової підтримки.

Візит Навроцького до Вашингтона

Заяви прем'єра прозвучали на тлі запланованого візиту президента Польщі Кароля Навроцького до США, де він зустрінеться з Дональдом Трампом.

Очікується, що сторони обговорять питання безпеки, постійної військової присутності США, а також економічну та енергетичну співпрацю.

Коментуючи участь Навроцького в офіційних заходах у Білому домі, які включатимуть гала-концерт змішаних єдиноборств UFC, Дональд Туск із гумором закликав президента "не дозволяти затягнути себе в клітку".

"Ми знаємо, що він любить бокс, але краще не ризикувати. Ми знаємо, чим закінчуються деякі бої, тому я сподіваюся, що його не вмовлять на таку конфронтацію", - додав прем'єр, водночас висловивши сподівання, що Навроцький нагадає Трампу про його безпекові обіцянки.