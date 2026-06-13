Туск посоветовал Навроцкому не позволять "затянуть себя в клетку" во время визита к Трампу

Подготовка к расширению контингента США

По словам главы польского правительства, в ближайшее время Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности начнет работу над обеспечением логистики для американских военных.

"По просьбе вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша Комитет безопасности во вторник утром будет работать над подготовкой мест, инфраструктуры, логистики и средств для присутствия американских войск в Польше", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что Варшава стремится быть детально подготовленной к реализации заявления американского лидера по военной поддержке.

Визит Навроцкого в Вашингтон

Заявления премьера прозвучали на фоне запланированного визита президента Польши Кароля Навроцкого в США, где он встретится с Дональдом Трампом.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы безопасности, постоянного военного присутствия США, а также экономическое и энергетическое сотрудничество.

Комментируя участие Навроцкого в официальных мероприятиях в Белом доме, которые будут включать гала-концерт смешанных единоборств UFC, Дональд Туск с юмором призвал президента "не позволять затянуть себя в клетку".

"Мы знаем, что он любит бокс, но лучше не рисковать. Мы знаем, чем заканчиваются некоторые бои, поэтому я надеюсь, что его не уговорят на такую конфронтацию", - добавил премьер, одновременно выразив надежду, что Навроцкий напомнит Трампу о его обещаниях по безопасности.