Туск посоветовал Навроцкому не позволять "затянуть себя в клетку" во время визита к Трампу

Польша готовит инфраструктуру и финансирование для увеличения присутствия американских войск на своей территории в соответствии с предыдущими обещаниями президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По словам главы польского правительства, в ближайшее время Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности начнет работу над обеспечением логистики для американских военных.
"По просьбе вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша Комитет безопасности во вторник утром будет работать над подготовкой мест, инфраструктуры, логистики и средств для присутствия американских войск в Польше", - отметил Туск.
Он подчеркнул, что Варшава стремится быть детально подготовленной к реализации заявления американского лидера по военной поддержке.
Заявления премьера прозвучали на фоне запланированного визита президента Польши Кароля Навроцкого в США, где он встретится с Дональдом Трампом.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы безопасности, постоянного военного присутствия США, а также экономическое и энергетическое сотрудничество.
Комментируя участие Навроцкого в официальных мероприятиях в Белом доме, которые будут включать гала-концерт смешанных единоборств UFC, Дональд Туск с юмором призвал президента "не позволять затянуть себя в клетку".
"Мы знаем, что он любит бокс, но лучше не рисковать. Мы знаем, чем заканчиваются некоторые бои, поэтому я надеюсь, что его не уговорят на такую конфронтацию", - добавил премьер, одновременно выразив надежду, что Навроцкий напомнит Трампу о его обещаниях по безопасности.
Напомним, в последнее время в отношениях между Киевом и Варшавой возникла определенная напряженность, связанная с историческими вопросами, в частности скандалом вокруг УПА.
На фоне этого появились слухи о возможном блокировании евроинтеграционных шагов Украины, однако премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Варшава "не будет торговать поддержкой украинских амбиций" на ее пути в ЕС.
По его словам, интеграция будет происходить на условиях, которые будут безопасными и выгодными для польской стороны.
Несмотря на кризис в отношениях, польские власти рассчитывают на визит президента Владимира Зеленского в Гданьск, где 25-26 июня состоится Международная конференция по восстановлению Украины. Дональд Туск дал понять, что официально ждет украинского лидера, поскольку тот является соорганизатором этого масштабного мероприятия для бизнеса и компаний.
В то же время Варшава продолжает жестко отстаивать свои позиции на международной арене по урегулированию войны. В частности, Дональд Туск решительно заявил, что Польша требует обязательного участия в переговорах по Украине и не признает никаких договоренностей, принятых без ее ведома.
Польский премьер выразил недовольство закрытым западноевропейским форматом "E3" и предостерег союзников от попыток поспешного начала диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.