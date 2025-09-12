Туск: Польща співпрацюватиме з Україною в розробці антидронових систем

Глава уряду зазначив, що під час розмов з європейськими партнерами в НАТО, він почув слова повної підтримки й розуміння про необхідність організації підтримки для всього східного флангу, особливо для Польщі.

Туск зазначив, що "завдяки такій солідарності, з’явилися не лише слова підтримки, але і декларації про практичну допомогу Польщі від президента Франції та лідерів Великої Британії, Нідерландів, Швеції".

Крім того, прем'єр анонсував тісну співпрацю з Україною в питанні протидронових систем.

Він назвав українські системи найкращими для створення максимально ефективного протидронового щита, оскільки вони перевірені на полі бою.

"Ми вже домовилися в найближчі години про конкретні переговори та обмін досвідом з українською стороною, - заявив Туск.