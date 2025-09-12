RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Туск: Польша будет сотрудничать с Украиной в разработке антидронных систем

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Польша наладит сотрудничество с Украиной в разработке систем для сбития вражеских дронов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvp.info.

Глава правительства отметил, что в ходе разговоров с европейскими партнерами в НАТО, он услышал слова полной поддержки и понимания о необходимости организации поддержки для всего восточного фланга, особенно для Польши.

Туск отметил, что "благодаря такой солидарности, появились не только слова поддержки, но и декларации о практической помощи Польше от президента Франции и лидеров Великобритании, Нидерландов, Швеции".

Кроме того, премьер анонсировал тесное сотрудничество с Украиной в вопросе противодроновых систем.

Он назвал украинские системы лучшими для создания максимально эффективного противодронового щита, поскольку они проверены на поле боя.

"Мы уже договорились в ближайшие часы о конкретных переговорах и обмене опытом с украинской стороной, - заявил Туск.

Сотрудничество Польши и Украины в разработке дронов

Напомним, после массированного налета российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбития всех видов дронов. И добавил, что ракета стоимостью миллион не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов.

Зеленский также сравнил залет российских дронов в Польшу с незаконной аннексией Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТускПольша