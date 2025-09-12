Туск: Польша будет сотрудничать с Украиной в разработке антидронных систем

Глава правительства отметил, что в ходе разговоров с европейскими партнерами в НАТО, он услышал слова полной поддержки и понимания о необходимости организации поддержки для всего восточного фланга, особенно для Польши.

Туск отметил, что "благодаря такой солидарности, появились не только слова поддержки, но и декларации о практической помощи Польше от президента Франции и лидеров Великобритании, Нидерландов, Швеции".

Кроме того, премьер анонсировал тесное сотрудничество с Украиной в вопросе противодроновых систем.

Он назвал украинские системы лучшими для создания максимально эффективного противодронового щита, поскольку они проверены на поле боя.

"Мы уже договорились в ближайшие часы о конкретных переговорах и обмене опытом с украинской стороной, - заявил Туск.