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Туск висловив стурбованість діями Джонсона в контексті ситуації з Brexit

Новини » В світі    08.10.2019 - 15:20
Туск висловив стурбованість діями Джонсона в контексті ситуації з Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Глава Європейської ради закликав Джонсона зробити остаточний вибір по Brexit

Голова Європейської ради Дональд Туск виступив з критикою на адресу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, після інформації про неможливості укладення угоди щодо виходу Британії з складу Європейського союзу (Brexit). Про це Туск написав у своєму Twitter.

За словами Туска, питання виходу Великобританії з ЄС ставить на карту майбутнє і безпека Європи і Великобританії.

"На карту поставлена не перемога в якій-небудь грі з дурними звинуваченнями. На карту поставлено майбутнє Європи і Великобританії, а також безпека та інтереси наших людей. Ви не хочете угоди, ви не хочете відстрочки, ви не хочете скасувати вихід, quo vadis (лат. "куди ви йдете" - ред.)?", - написав голова Європейської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угода між Великобританією і ЄС стала неможливою після розмови Бориса Джонсона з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка не підтримала пропозиції британського прем'єра за угодою.

Також РБК-Україна писало, що представники Джонсона заявили про необхідність компромісу від ЄС, заради укладання угоди. За їх словами, Великобританія готова взаємодіяти з іноземними лідерами, але для укладення угоди необхідний компроміс від ЄС.

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