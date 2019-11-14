Туск назвал Россию "стратегической проблемой" ЕС

Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Туск раскритиковал слова Макрона

Глава Еврокомиссии Дональд Туск заявил, что Россия является "стратегической проблемой" Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что Туск не согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который накануне заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой.

"Президент Франции недавно заявил, что согласен в этом вопросе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и рассчитывает, что последний убедит поляков изменить свое отношение к России... Россия является не стратегическим партнером Евросоюза, а его стратегической проблемой", - сказал Туск.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск призывал мир быть солидарным с Украиной.

Также Туск заявлял, что рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и моряков, а также призвал Россию освободить всех политзаключенных.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации стратегических решений между США и странами-членами Североатлантического альянса.