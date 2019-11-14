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Туск назвав Росію "стратегічною проблемою" ЄС

Новини » Політика     14.11.2019 - 03:25
Туск назвав Росію "стратегічною проблемою" ЄС
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Туск розкритикував слова Макрона

Голова Єврокомісії Дональд Туск заявив, що Росія є "стратегічною проблемою" Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Наголошується, що Туск не згоден з президентом Франції Еммануелем Макроном, який напередодні заявив про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Москвою.

"Президент Франції нещодавно заявив, що згоден в цьому питанні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і розраховує, що останній переконає поляків змінити своє ставлення до Росії... Росія є не стратегічним партнером Євросоюзу, а є його стратегічною проблемою", - сказав Туск.

Раніше президент Європейської ради Дональд Туск закликав світ бути солідарним з Україною.

Також Туск заявляв, що радий звільнення українського режисера Олега Сенцова і моряків, а також закликав Росію звільнити всіх політв'язнів.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО знаходиться в коматозному стані через повну відсутність координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

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