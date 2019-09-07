ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Туск призвал Россию освободить всех остальных политзаключенных

Новости » Политика    07.09.2019 - 16:58
Туск призвал Россию освободить всех остальных политзаключенных
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Дональд Туск рад освобождению Олега Сенцова и моряков

Президент Европейского совета Дональд Туск рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и моряков, а также призвал Россию освободить всех политзаключенных. Об этом Туск написал на своей странице в Twitter.

Туск призвал РФ освободить всех украинских политзаключенных.

"Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - заявил Туск.

Напомним, президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и ждет возможности лично вручить ему премию Сахарова. По его словам, Сенцов достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется на дальнейший обмен политзаключенными, прекращение огня на Донбассе и полное осуществление минских соглашений. Он считает, что обмен должен послужить импульсом для дальнейшего освобождения политзаключенных.

Обмен пленными между Украиной и Россией: все подробности Цемаха допросили перед отправкой в РФ, - Зеленский
Новости Украины Дональд Тускобмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь