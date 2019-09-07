Туск призвал Россию освободить всех остальных политзаключенных

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Дональд Туск рад освобождению Олега Сенцова и моряков

Президент Европейского совета Дональд Туск рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и моряков, а также призвал Россию освободить всех политзаключенных. Об этом Туск написал на своей странице в Twitter.

Туск призвал РФ освободить всех украинских политзаключенных.

"Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - заявил Туск.

Напомним, президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и ждет возможности лично вручить ему премию Сахарова. По его словам, Сенцов достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется на дальнейший обмен политзаключенными, прекращение огня на Донбассе и полное осуществление минских соглашений. Он считает, что обмен должен послужить импульсом для дальнейшего освобождения политзаключенных.