ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Туск призвал к солидарности с Украиной

Новости » Политика    26.09.2019 - 21:17
Туск призвал к солидарности с Украиной
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

По его словам, закон права должно быть выше право силы

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал мир быть солидарным с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

По его словам, закон права должно быть выше право силы.

"Чтобы защитить верховенство права, вы действительно должны признать, что закон должен быть выше власти... Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", - заявил Туск.

Он отметил, что здоровое естественное окружение человека, которое сегодня нуждается в защите - это не только океаны или леса - это тоже правда в общественной жизни, это свобода, верховенство права и международная солидарность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и моряков, а также призвал Россию освободить всех политзаключенных.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, в котором они обсудили результаты саммита G7. Глава Европейского совета в ответ заявил, что его позиция относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

Зеленский встретился с представителями еврейских организаций США Король Нидерландов призвал Россию сотрудничать со следствием MH17
Новости Украины Дональд ТускООН
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь