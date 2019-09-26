Туск призвал к солидарности с Украиной

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

По его словам, закон права должно быть выше право силы

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал мир быть солидарным с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

По его словам, закон права должно быть выше право силы.

"Чтобы защитить верховенство права, вы действительно должны признать, что закон должен быть выше власти... Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", - заявил Туск.

Он отметил, что здоровое естественное окружение человека, которое сегодня нуждается в защите - это не только океаны или леса - это тоже правда в общественной жизни, это свобода, верховенство права и международная солидарность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что рад освобождению украинского режиссера Олега Сенцова и моряков, а также призвал Россию освободить всех политзаключенных.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, в котором они обсудили результаты саммита G7. Глава Европейского совета в ответ заявил, что его позиция относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.